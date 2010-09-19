  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۴۳

یک منبع سیاسی در بغداد:

مالکی به زودی به عنوان نخست وزیر عراق معرفی می شود

مالکی به زودی به عنوان نخست وزیر عراق معرفی می شود

یک منبع سیاسی در عراق از توافق میان اعضای اتحاد ملی برای معرفی نوری المالکی رهبر ائتلاف قانون برای تصدی مجدد پست نخست وزیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، این منبع سیاسی که نامش را فاش نکرد، گفت : روند امور در داخل اتحاد ملی عراق به نفع "نوری المالکی" پیش می رود .

این منبع تاکید کرد: شانس مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون به مراتب بیشتر از"عادل عبدالمهدی" نامزد ائتلاف ملی برای تصدی پست نخست وزیری است.

منبع مذکور بیان داشت : شانس نوری المالکی اخیرا پس از فشارهای آمریکا بر همه گروههای سیاسی و از جمله ائتلاف ملی افزایش یافته است.

این منبع تصریح کرد: مالکی از حمایت منطقه ای و عربی برای تصدی مجدد نخست وزیری عراق برخوردار است زیرا کشورهایی از جمله عربستان و سوریه موافق نخست وزیری رئیس دولت قانون هستند.

منبع فوق با اشاره به فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه عراق درباره نخست وزیری مالکی گفت : گروههای سیاسی نمی توانند در برابر فشارهای گسترده آمریکا برای نخست وزیری مجدد مالکی مقاومت کنند.

این منبع هرگونه سناریو درباره تقسیم قدرت میان فهرست العراقیه، ائتلاف کردستان عراق و ائتلاف ملی را رد کرد و آن را عامل شکستن وحدت شیعیان به عنوان اکثریت ملت عراق دانست.

کد مطلب 1154465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها