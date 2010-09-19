رقابتهای کبدی نوجوانان کشور در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این رقابتها ورزشکارانی از استانهای گیلان، تهران، خراسان رضوی، گلستان، همدان، فارس، اصفـهان و کرمانشاه از دیروز بـه مدت دو روز در سالن 22 بهمن پیر بازار رشت بــاهـم مصاف می دهند.

همچنین 20 نفر برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی کبدی نوجوانان ایران برای شرکت در پـیکارهای آسیایی که اواخر امسال در تهران برگزار می شود دعوت خواهند شد.

معرفی تیمهای برتر ووشوی آزاد کشور در چابکسر

همچنین رقابتهای ووشوی آزاد مردان کشور دیروز با معرفی تیمهای برتر در چابکسر به پایان رسید، در پایان این رقابتهای دو روزه تیم گیلان به مقام قهرمانی رسید، تیمهای خراسان رضوی و مازندران دوم و سوم شدند.

در رقابتهای ووشوی مردان کشور 550 ووشوکا از 30 استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو قسمت تالو و ساندا در دو سالن هلال احمر و تختی چابکسر با هم مبارزه کردند.