  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۶

رقابتهای کبدی نوجوانان کشور در رشت آغاز شد

رقابتهای کبدی نوجوانان کشور در رشت آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رقابتهای کبدی نوجوانان کشور با حضور 100 ورزشکار در رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این رقابتها ورزشکارانی از استانهای گیلان، تهران، خراسان رضوی، گلستان، همدان، فارس، اصفـهان و کرمانشاه از دیروز بـه مدت دو روز در سالن 22 بهمن پیر بازار رشت بــاهـم مصاف می دهند.

همچنین 20 نفر برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی کبدی نوجوانان ایران برای شرکت در پـیکارهای آسیایی که اواخر امسال در تهران برگزار می شود دعوت خواهند شد.

معرفی تیمهای برتر ووشوی آزاد کشور در چابکسر  

همچنین رقابتهای ووشوی آزاد مردان کشور دیروز با معرفی تیمهای برتر در چابکسر به پایان رسید، در پایان این رقابتهای دو روزه تیم گیلان به مقام قهرمانی رسید، تیمهای خراسان رضوی و مازندران دوم و سوم شدند.
 
در رقابتهای ووشوی مردان کشور 550 ووشوکا از 30 استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو قسمت تالو و ساندا در دو سالن هلال احمر و تختی چابکسر با هم مبارزه کردند.
کد مطلب 1154470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها