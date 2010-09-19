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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

همایش بزرگ بسیجیان اردبیل با حضور 14 هزار نفر برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: همایش بزرگ بسیجیان اردبیل به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس با شرکت بیش از 14 هزار نفر به صورت متراکم در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی هفته پاسداشت دفاع مقدس اظهار داشت: همایش بزرگ بسیجیان اردبیل پنجم مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این همایش در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رزمایش سالانه بسیج سپاه ناحیه شهرستان اردبیل و با فراخوان بزرگ رزمندگان در قالب فدائیان ولایت برگزار می شود.

فرماندار اردبیل از برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس متمایز از سالهای قبل در اردبیل خبر داد و  افزود: همه دستگاه های اجرایی باید در گرامیداشت این مناسبت مهم و ملی، ضمن مشارکت فعالانه، با آزاد سازی نیروهای بسیجی برای شرکت در رزمایش رزمی و نظامی و برپایی نمایشگاه همکاری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به زمان 15 روزه برای تبیین دستاوردهای دفاع مقدس، پاسداشت این هفته را تکریم هویت ملی و ارزشهای دینی عنوان کرد و یاد آور شد: دفاع مقدس بزرگترین میراث ارزشمند انقلاب اسلامی و امانت ماندگاری است که باید ارزشهای فراموش نشدنی آن به نسلهای آینده انتقال داده شود.

اکبری آرامش و امنیت امروز جامعه اسلامی را مرهون از خود گذشتگی و ایثارگری رزمندگان دانست و خواستار انتقال مفاهیم جنگ، ایثارگریها، اطلاع رسانی از رشادتها و اقتدار دلاوران به عنوان یک سند تاریخی ماندگار، هویت افتخار آمیز ملی، ارزشهای دینی و انقلابی به صورت صادقانه و امانتدارانه به نسلهای آینده شد.

وی رمز موفقیت رزمندگان اسلام را در جنگ نابرابر و تحمیلی خود باوری، مردم محوری و ولایتمداری در مجموعه نیروهای مسلح کشور عنوان کرد و متذکر شد: دفاع مقدس تضمین پایداری انقلاب و ملتی سرافراز بود که در سایه اطاعت از فرامین و جایگاه رفیع ولایت و رهبری امروز تبدیل به ملتی روشنگر، سازنده، با بصیرت، نقش آفرین، آزادیخواه، حق گو و مبارز شده است.

کد مطلب 1154473

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