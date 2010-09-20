تدوین کتب علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی آغاز شد

حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از برگزاری گردهمایی 90 نفر از مدیران گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: به مدیران گروه روانشناسی واحدهای سراسر کشور دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد تا به سمت بومی سازی کتابهای روانشناسی و علوم تربیتی بروند. به این ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تألیف کتابهای جدید رشته های علوم انسانی منطبق بر مبانی اسلامی از کتابهای رشته روانشناسی و علوم تربیتی شروع کرده و امیدواریم پس از دو سال بتوانیم فرمایشات عالمانه رهبر معظم انقلاب را انجام دهیم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی درباره بومی سازی کتابها و منابع درسی سایر رشته های علوم انسانی در این دانشگاه نیز گفت: معاون آموزشی در دانشگاه ملزم شده تا مانند کاری که در رشته روانشناسی و علوم تربیتی کلید خورده در بقیه رشته های علوم انسانی نیز این کار را انجام دهد لذا پیش بینی برگزاری بیش از 70 گردهمایی با حضور مدیران گروههای علوم انسانی در رشته های مختلف از واحدهای سراسر کشور دانشگاه شده است.

وی افزود: برنامه ریزی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به طور کلی این است که در علوم انسانی کتابهایی تدوین کنیم که برای خودمان باشد. بزرگترین کارمان این است که کتابها و منابع دانشگاهی را بومی سازی کنیم. طرح این بحث یک تبلیغ هم نیست بلکه به طور عملیاتی وارد کار شده ایم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه بومی سازی کتابهای دانشگاهی در راستای تبلیغات نیست به مهر گفت: تبلیغات نمی کنیم بلکه دستور را اجرا می کنیم.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اذعان داشت: در عمل بیشتر کتابهایی که در علوم انسانی وجود دارند کتابهایی هستند که خارجی ها نوشته اند و ما ترجمه کرده ایم. زمانی که سهروردی را داریم بدانیم که در روانشناسی حرف اول را زده ایم چرا که در روانشناسی سیاسی حرفهای زیادی دارد.