71 کشته و زخمی آمار نهایی انفجار کاظمین/ انفجار در فلوجه 6 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، این منبع گفت : آمار نهایی قربانیان انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه کاظمین در شمال بغداد به 20 کشته و 51 زخمی رسید که اکثر آنها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.



این منبع افزود : دستگاههای امنیتی تدابیر امنیتی را در مکان انفجار تشدید کردند و اکثر راههای منتهی به این منطقه را نیز بستند.



پیشتر یک منبع امنیتی از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در میدان عدن در منطقه کاظمین در شمال بغداد خبر داده ، اما تعداد کشته ها و مجروحان را مشخص نکرده بود.



امروز صبح نیز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک شکل آسیا سیل در منطقه المنصور در غرب بغداد منفجر شد که براثر آن هفت نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند.



پایتخت عراق همچنین شاهد انفجار یک بمب چسبان در یک خودروی غیر نظامی در منطقه الصالحیه در مرکز بغداد بود که به کشته شدن راننده آن منجر شد.



همچنین یک فروند موشک کاتیوشا به نزدیک سفارت آمریکا در منطقه الخضراء در مرکز پایتخت عراق اصابت کرد، اما میزان خسارتها و تلفات احتمالی این حادثه مشخص نشده است.



همچنین شیخ عشیره البو علوان صالح علی حمد العلانی بر اثر انفجار بمب چسبان در خودروی وی در منطقه ابوغریب در غرب بغداد کشته و فرزند وی زخمی شد.



خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در فلوجه شش نفر از جمله سه نظامی عراقی کشته شدند.



دو انفجار پیاپی در منطقه کاظمین بغداد و انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه المنصور بغداد در حالی است که تلاشهای گروههای سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق با گذشت حدود هفت ماه از انتخابات پارلمانی در اسفند 88 همچنان بی نتیجه مانده است.