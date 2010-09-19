دوره زورگویی به پایان رسیده است/ ایران همیشه آماده گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد که شامگاه روز شنبه پس از سفری 21 ساعته و اقامت کوتاه در دو کشور سوریه و الجزایر وارد نیویورک شده بود در گفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا تصریح کرد: دوره زورگویی و قلدرمآبی به پایان رسیده است و کسانی که با این زبان صحبت می‌کنند به طور حتم شکست خواهند خورد.

رئیس‌جمهور با اشاره به قطعنامه اخیر تحریم اقتصادی ایران تصریح کرد: ملت ایران بیش از 30 سال به بداخلاقی‌های دنیای غرب عادت کرده است و تهدیدهای آمریکا را در خصوص تحریم به سرعت به فرصت‌های تازه برای پیشرفت کشور تبدیل می‌کند.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: توسل به اینگونه اقدام‌های غیرقانونی نتیجه‌ای جز تحریمِ تحریم‌کنندگان در پی نخواهد داشت.

در ایران محدودیتی برای بیان دیدگاه افراد وجود ندارد





وی در پاسخ به اینکه عده ای در داخل کشور از عدم جدی گرفته شدن تحریم اظهار نگرانی می کنند خاطر نشان کرد : البته در ایران این آزادی وجود دارد که همه بتوانند اظهار نظرها و دیدگاه های خود را بیان کنند و محدودیتی برای بیان دیدگاه های افراد وجود ندارد. ضمن اینکه دولت تحریم ها را جدی گرفته است اما این جدی گرفتن با تاثیر منفی داشتن تحریم ها موضوع متفاوتی است. دولت معتقد است این گونه تحریم ها پیشرفت بیشتر ایران را در پی خواهد داشت زیرا مردم ایران به خوبی می دانند چگونه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

ملت ایران، ملتی متمدن و مقتدر است و نیازی به دیگران ندارد



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: ملت ایران سی سال است که به تحریم قدرت های زورگو عادت کرده و موضوع جدیدی نیست. از آنجایی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درون زا است و 95 درصد نیازهای اقتصادی خود را در داخل تولید می کند براحتی می تواند درصد باقی مانده را نیز تولید و یا جایگزین کند.



رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران ملتی با فرهنگ، متمدن و مقتدر است و نیازی به دیگران ندارد اما وجود ارتباط با سایر ملت ها را ارج می نهد و این بدان معنا نیست که با حربه تحریم و زور می توانند در مسیر پیشرفت ایران تاثیر منفی بگذارند.



رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره نگرانی هایی که در داخل کشور نسبت به هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد ، اظهار داشت: به عنوان مسئول اجرایی کشور بر این باور هستم که این موضوع هیچ گونه زحمت و نگرانی برای ملت ایران ایجاد نخواهد کرد البته طبیعی است نظرات متفاوتی در این موضوع وجود داشته باشد و دولت از آن استقبال می کند؛ باید توجه داشته باشید که ایران، آمریکا نیست که همه یک حرف مشترک را بیان کنند.

در مقابل اقدام انسان‌دوستانه ایران، آمریکا اتباع ایرانی را آزاد کند





دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره آزادی یکی از سه آمریکایی که به طور غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک اقدام انسانی و انسان دوستانه خانم سارا شورد یکی از سه نفری را که وارد مرزهای ایران شده بود آزاد کرد و این اقدامی انسان دوستانه بود. اما باید توجه داشت که هم اکنون 8 نفر از ایرانیان به طور غیر قانونی در آمریکا زندانی هستند و این افراد کسانی هستند که در کشورهای دیگری توسط مامورین آمریکایی ربوده شده و به آمریکا منتقل و زندانی شده اند.



وی خاطر نشان کرد: انتظار بیجایی نیست که جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدام انسان دوستانه خود خواستار گام مثبت دولت آمریکا در آزادی اتباع ایرانی باشد.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره احتمال آزادی دو تبعه دیگر آمریکایی اظهار داشت: به هیچ عنوان خوشحال نیستیم که کسی در هیچ کجای دنیا در زندان به سر ببرد و علاقمند هستیم همه آزاد و بدور از رنج باشد اما بدون تردید باید هر چه سریعتر بر اساس قوانین با افراد متخلف برخورد شود و فکر نمی کنیم اگر کسی به طور غیر قانونی وارد مرزهای آمریکا شده باشد دولت آمریکا قانون را در قبال آن اعمال نکند. تمام کشورهای دنیا ورود غیر قانونی به مرزهای خود را با قوانین سخت برخورد می کنند اما مطمئن هستند که با این دو نفر نیز با حداکثر رفعت برخورد خواهد شد.



وی در پاسخ به اینکه آیا نسبت به آزادی این دو نفر شخصا مداخله خواهید کرد اظهار داشت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مستقل است اما بالاخره در این خصوص حتماً توصیه خواهم کرد ولی باید منتظر ماند تا رسیدگی ها به طور کامل انجام شود.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانم کلینتون مایل است با ایران در قالب 1+5 در خصوص مساله هسته ای مذاکره کند اظهار داشت: این موضوع قبلا ارائه شده و در برنامه ریزی ها قرار دارد و امروز مسئولین در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند. ملت ایران همیشه آماده گفت و گو بوده و از آن استقبال می‌کند اما گفت و گوها باید در چارچوب قانون، عدالت و احترام باشد.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیشتر موضوعاتی را در بسته پیشنهادی شفاف ارائه کرده است و امروز مسئولان در حال تنظیم جلسات گفت و گو در چارچوب بسته پیشنهادی هستند.



رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا ایران گفت و گو با آمریکا را قبول می کند گفت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد قبلا هم صحبت هایی بین دو کشور در موضوعات منطقه ای صورت گرفته است.

آژانس همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تحت نظارت کامل خود دارد





دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره موضوع هسته ای ایران و گزارش اخیر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای اظهار داشت: معتقدیم آژانس بین المللی هسته ای باید بیش از همه قانون را رعایت کند. اگر مامورین آژانس از قانون تخطی کردند اساسنامه آژانس این اجازه را داده است که از پذیرفتن آن مامور جلوگیری شود.



امروز آژانس به طور کامل برنامه هسته ای ایران را تحت نظارت کامل دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد اما بعضا مامورینی که از طرف آژانس برای بازرسی به ایران فرستاده شده اند اطلاعات هسته ای کشورمان را برخلاف اساسنامه آژانس فاش کرده اند ضمن اینکه گزارشات خلاف قانونی هم درباره موضوع هسته ای ایران ارائه داده اند که بعد غلط بودن آن به آژانس اثبات شده است.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید در موضوع هسته ای ایران سیاسی کاری شود تصریح کرد: اتخاذ مواضع سیاسی هیچ فایده و تاثیری در حل و فصل موضوع ندارد، انتظار این است که اظهار نظرها مستند به قانون و اساسنامه آژانس باشد.



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی موضوع هسته ای ایران را با نگاه سیاسی پیگیری می کند تاکنون درباره برنامه هسته ای آمریکا و متحدین این کشور گزارشی ارائه نکرده و در قبال تخلفات گسترده‌ صورت گرفته سکوت اختیار کرده است.

خبر دروغ صدور حکم سنگسار ساخته و پرداخته فردی در آلمان است





رئیس جمهور در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره حکم سنگسار خانمی در ایران اظهار داشت: اولا این خانم هیچگاه به سنگسار متهم نشده است و اخباری که در این زمینه منتشر شده کاملا جعلی است. متاسفانه رسانه های آمریکا تحت تاثیر دولتمردان آمریکا همیشه دنبال اخبار منفی علیه ملت ایران هستند، پرونده این فرد هنوز در مراحل رسیدگی قرار دارد و حکم نهایی صادر نشده است. ضمن اینکه در صورت صدور حکم قطعی مراحل تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره وجود دارد.



وی افزود: خبر دروغ صدور حکم سنگسار علیه این شخص را فردی در آلمان منتشر کرد که بلافاصله با تبلیغات گسترده رسانه های غربی مواجه شد و این گونه اقدامات روش غلطی برای مخالفت با یک ملت است چرا که براساس خبری دروغ علیه یک ملت هجمه می شود و جالب است کسانی طرفدار این خانم در ایران شده اند که در عراق، صد هزار نفر در افغانستان و هزاران نفر در سایر نقاط دنیا را قتل عام می کنند.



دکتر احمدی نژاد افزود: ملت ایران با روش ها و برنامه های دولت آمریکا در اداره جهان و منطقه خاورمیانه مخالف است و این موضوع را بدون توسل به اقدامات انحرافی به صراحت بیان می کند اما متاسفانه دولتمردان غربی برای مخالفت با ملت ایران به اخبار جعلی و دروغین متوسل می شوند.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر دولت آمریکا و متحدین آن بخواهند بر اساس اخبار ساختگی تصمیم بگیرند نه تنها هیچ سودی نخواهند برد بلکه کاملا شکست خواهند خورد.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر احتمال پرونده سازی علیه کروبی و موسوی اظهار داشت: اگر چه عده ای از مخالفین دولت و رقبای سیاسی بنده تخلفات گسترده ای در یک سال گذشته مرتکب شده اند اما همه آنها آزاد هستند و با رسانه هایی که در اختیار دارند نظرات خود را منتشر می کنند و هیچ کس مزاحم آنها نیست ضمن اینکه اگر بنا بود پرونده ای علیه این افراد درست شود باید این پرونده سال گذشته درست می شد.

ملت ایران ضدیهود نیست و یهودیان در کمال آسایش زندگی می‌کنند





رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست فیدل کاسترو از ایران برای عدم موضعگیری در خصوص موضوع هولوکاست و یهودیان تصریح کرد: هر کسی در دنیا آزاد است که دیدگاه های خود را بیان کند اما باید توجه داشت ملت ایران ضد یهود نبوده و یهودیان مانند سایر مردم ایران در کمال آسایش و آرامش مشغول زندگی هستند در خصوص موضوع هولوکاست صرفا دو سوال مطرح شد و هیچ گونه جوابی دریافت نشد.



دکتر احمدی نژاد افزود: ملت ایران هیچ گاه نگاه نژاد پرستی نداشته است اما برعکس امروز بدترین نوع نژادپرستی در فلسطین اشغالی صورت می گیرد و صهیونیست ها بطور رسمی اعلام می کنند که نژاد برتر هستند. البته معتقدیم صهیونیست ها نه تنها یهودی نیستند بلکه هیچ دینی ندارند.

ملت 75 میلیونی ایران متحد و منسجم در برابر نظام سلطه ایستاده است





رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره علت تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به اتحاد و همبستگی اظهار داشت: ملت ایران سی سال است که یکپارچه و متحد است و همیشه رهبران انقلاب به ضرورت حفظ اتحاد توصیه کرده اند. ملت ایران 75 میلیون نفر متحد و منسجم است که در برابر نظام سلطه ایستادگی می کند.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره علت برکناری مهندس مشایی از معاون اولی رئیس جمهوری اظهار داشت: در این خصوص رهبر معظم انقلاب توصیه کردند که به خاطر به وجود نیامدن برخی اختلاف نظرها بهتر است ایشان در پست معاون اولی نباشد بعد هم به صراحت فرمودند که این توصیه به معنای آن نیست که از مهندس مشایی در سمت دیگری استفاده نشود. آقای مشایی از اعضای بسیار خوب کابینه هستند و دارای اندیشه والا و انسانی و فردی بسیار پاک و از دوستان و یاران نزدیک من است.



رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا مشایی برای انتخابات آینده نامزد خواهد شد اظهار داشت : دولت دغدغه انتخابات ندارد بلکه همه بدنبال خدمت و رفع مشکلات مردم هستند، ملت ایران ملتی آگاه و هوشیار است و در موعد انتخابات هر کسی را که تشخیص دهد انتخاب خواهد کرد و هیچ کس نمی تواند موضوعی را به ملت ایران تحمیل کند.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نگرانی از افزایش نظامی شدن ایران گفت: بهتر است خانم کلینتون قبل از بیان هر گونه مطلبی مقداری درباره آن فکر کند. همه می دانند که بودجه نظامی آمریکا برای سال جاری بالغ بر هزار میلیارد دلار است، جمعیت آمریکا چهار برابر جمعیت ایران است اما کل بودجه نظامی ایران ده میلیارد دلار بیشتر نیست. از این رو ادعای وزیر خارجه آمریکا خنده دار است چرا که دولتی که بیش از بودجه نظامی کل دولت های دنیا بودجه نظامی دارد چه طور می تواند نسبت به دیگران اظهار نگرانی کند.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آقای اوباما برای اینکه سیاست خارجی امریکا را از دوران بسیار زشت آقای بوش خارج کند بدون تردید باید بعضی روش و رفتارها را کنار بگذارد و اگر آنها را ادامه دهد نتیجه همانی است که در دوره بوش رقم خورده است و بهتر است خانم کلینتون به جای اظهار نگرانی بگویند که دخالت آمریکا در عراق، افغانستان و سایر نقاط دنیا چه تبعات و هزینه هایی برای ملت ها و ملت آمریکا داشته است. دولت آمریکا اگر قصد دارد توصیه ای انجام دهد ابتدا باید ایرادات و اشکالات خود را رفع کند.

ایران، همواره آماده گفتگو در شرایطی عادلانه همراه با حفظ احترام متقابل بوده است





دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباه احتمال گفت و گوی ایران و امریکا خاطرنشان کرد: ایران بارها برای انجام این موضوع فرصت هایی ایجاد کرده است این که نامه ای به آقای اوباما فرستاده شد و اعلام کردیم که در سازمان ملل حاضریم در حضور رسانه ها با یکدیگر مناظره کنیم و اینکه خانم سارا شورد در اقدامی انسانی آزاد می شود نشان می دهد که ایران آماده گفت و گوست البته باید این گفت و گوها در شرایط عادلانه و همراه با حفظ احترام متقابل صورت بگیرد.