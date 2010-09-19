7 هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی استخدام می شوند

علی وطنی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در این طرح مجلس، آموزشیاران 60 ماه خدمت و بیشتر در سازمان استخدام خواهند شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 14 هزار و 400 آموزشیار 60 ماه خدمت در کشور شناسایی شده است، افزود: بر مبنای این مصوبه در مرحله اول سه هزار آموزشیار و در مرحله دوم نیز چهار هزار آموزشیار در طول برنامه پنجم جذب خواهند شد.

قائم مقام نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به ساماندهی 44 هزار آموزشیار در کل کشور اضافه کرد: طی یک سال مصمم هستیم بانک اطلاعاتی ویژه‌ای نیز از دانش‌آموختگان نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استانهای کشور تهیه و منتشر نماییم.

وی همچنین از اعلام مرحله اول بیسوادی در استانهای قزوین، بوشهر، یزد، سمنان، و قم در سال 90 خبر داد و تصریح کرد: براساس سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح در بقیه استانها نیز تا پایان برنامه پنجم اجرا خواهد شد.

وطنی با بیان اینکه اولویت طرح با سوادی با افراد زیر 50 سال است، ابراز داشت: تا پایان سال 88 در بیش از 10 هزار روستا و 347 شهر، مرحله اول بیسوادی در گروه سنی زیر 50 سال در دوره های مقدماتی و تکمیلی اعلام شده که در مجموع 97 درصد است.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون در 417 روستا و 9 شهرستان استان اردبیل اعلام بیسوادی شده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم در دهه فجر امسال جشن ریشه کنی کامل بیسوادی را در این استان برگزار نمائیم.