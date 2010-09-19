300 نفر عضو شبکه مشاوران جوان استان کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زارعی بعداز ظهر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه ارتباطات دولت و مجلس در سازمان جوانان کرمانشاه با اشاره به اهداف تشکیل گروه مشاوران جوان در کشور، اظهارداشت: جوان باوری، تربیت مدیران انقلابی برای ایران فردا، تعامل جوانان با دستگاه های دولتی و انتقال ایده های جوانان به سیستم اجرایی کشور از جمله اهداف تشکیل گروه مشاوران جوان در کشور است.

وی تلفیق روحیه جوانی در کنار مدیران با تجربه را یکی از عوامل توسعه کشور عنوان و تصریح کرد: با تشکیل این گروه در کشور هم اکنون مدیران دستگاه ها مختلف می توانند از نظرات مشاوران جوان خود بهترین بهره را ببرند.

زارعی با اشاره به تشکیل هفت کارگروه از مشاوران جوان در استان اظهار داشت: هم اکنون کارگروه های فرهنگی و اجتماعی، آموزش عالی، انرژی، اشتغال و صنعت، بانکها، طبیعت و کشاورزی و توسعه ارتباطات دولت و مجلس در استان تشکیل و فعال شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون شش نفر از نمایندگان استان به معرفی مشاوران جوان خود جهت حضور در کارگروه توسعه ارتباطات دولت و مجلس اقدام کرده اند، گفت: ایجاد پل ارتباطی میان جوانان و نمایندگان استان در مجلس از جمله اهداف تشکیل این کارگروه است، لذا در این راستا این مشاوران با حضور در نشست های مجمع نمایندگان استان، ایده های دستگاههای اجرایی و مردم را به نمایندگان استان در مجلس انتقال می دهند.

در ادامه این نشست تعدادی از مشاوران جوان استان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در بخش های مختلف پرداختند.