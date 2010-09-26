نارضایتی کارمندان انتقالی میراث فرهنگی/ اقامت چهار خانواده در یک سوئیت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی چندی پیش طرح انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرستانها را اجرا کرد و به کارکنان خود وعده داد تسهیلات ویژه به آن دسته از افرادی که به شهرهای دیگر منتقل می شوند ارائه دهد. بر اساس این طرح، کارکنان سه معاونت از سازمان میراث فرهنگی منتقل شدند. کارمندان معاونت صنایع دستی به استان اصفهان و کارکنان پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی نیز به شیراز رفتند.

اکنون کارمندان منتقل شده به شیراز از به سرانجام نرسیدن وعده های رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده گله مند هستند. آنها مشکل اصلی خود را عدم برنامه ریزی سازمان قبل از اجرای طرح انتقال کارکنان عنوان می کنند. یکی از کارمندان منتقل شده سازمان میراث فرهنگی به استان فارس درباره وضعیت معیشتی و کاری کارکنان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: می خواهیم در اعتراض به عملکرد سازمان میراث فرهنگی برخی توضیحات را در قالب نامه به ارگانهای تصمیم گیرنده بفرستیم.

وی ادامه داد: درباره هر یک از اظهاراتمان مدرک داریم و آنها را در اختیار ارگانهای تصمیم گیرنده قرار می دهیم.

اخراج از نوعی دیگر

یکی دیگر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: این سازمان سال گذشته اعلام کرد که می خواهد حدود 170 نفر از کارمندانش را اخراج کند اما وقتی مسئولان سازمان با اعتراضهای مختلف رو به رو شدند این کار را به تعویق انداختند و تصمیم گرفتند زودتر از بقیه ارگانها طرح انتقال کارکنان را اجرا کنند. چون می دانستند که همه کارمندان موافق این طرح نیستند و استعفا می دهند.

وی گفت: از 70 نفر کارمند پژوهشگاه فقط 15 نفر حاضر شدند به شیراز بیایند، همچنین از 60 نفر کارمندی که در شهر شیراز مانده اند، 15 نفر دربخش خدمات و 20 نفر در امور اداری کار می کنند. 6 مدیر و 6 مسئول دفتر نیز در شیراز مانده اند .اما سایر کارمندان سازمان میراث فرهنگی یا از ابتدا حاضر نشدند این طرح را بپذیرند و یا زمانی که دیدند با چه مشکلاتی رو به رو هستند شیراز را ترک کردند.

به گفته کارمندان پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی اجرای طرح انتقال کارکنان باعث شده که آنها اکنون به مدت دو ماه عملا بیکار بمانند و وضعیت معیشتی شان در شیراز تنها سرگردانی آنها را در پی داشته باشد.

یکی از این کارمندان در گفتگو با مهر می گوید: سازمان میراث فرهنگی از ماه بهمن به کارمندانش اعلام کرده که هیچ بنا و اثری را ثبت و تعیین حریم نکنید چون برای سازمان هزینه بر است. به جای این سازمان میراث فرهنگی میراث معنوی ثبت می کند مانند ثبت جشن ها و آیین ها. چون ثبت میراث معنوی هزینه ای نمی خواهد بلکه مردم به خودی خود آن را ثبت کرده اند.

یکی دیگر از کارمندان معترض به انتقال معاونتهای میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی یکی از تسهیلات ویژه کارکنان را ارائه وام 15 میلیون تومانی وام اجاره مسکن با بهره هفت درصد برای تمامی کارمندان انتقالی به استانهای فارس و اصفهان اعلام کرده بود اما اکنون هشت میلیون تومان وام داده اند و گفتند که این وام 12 درصد بهره دارد.

وی افزود: قسط وامهای مختلف و اجاره خانه در شیراز تنها بخشی از هزینه هایی است که هر کارمند باید بپردازد. این درحالی است که نرخ هزینه هایمان با افزایش حقوقمان هماهنگ نیست.

به صاحبخانه به جای پول پراید بدهید

وی ادامه داد: مسئولان میراث فرهنگی به ما گفتند که می توانید یک خودروی پراید دریافت کنید، آن را بفروشید و از پولش برای اجاره مسکن استفاده کنید.

وی افزود: خودرو به این زودی به ما تعلق نمی گیرد و به فروش هم نمی رسد. به این ترتیب باید به جای نصف پول اجاره به صاحبخانه یک دستگاه ماشین پراید بدهیم!

این کارمند معترض درباره اختصاص یک قطعه زمین برای دو نفر از کارمندان به مساحت 200 تا 250 متر همراه با وام ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: مسئولان گفته اند که می خواهند در این باره جلساتی با استاندار برگزار کنند. در حالی که وقتی اعتراضها به اجرای نابهنگام انتقال میراث فرهنگی مطرح شد مسئولان این سازمان عنوان کردند از ماهها پیش کار کارشناسی و مذاکرات اجرای این انتقال توسط سازمان میراث فرهنگی انجام شده است.

یکی دیگر از کارمندان میراث فرهنگی به اظهارات مدیر شرکت حامیان میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: این مدیر به تعدادی از کارمندان سازمان گفته است می دانید حقوقتان را از کجا پرداخت می کنیم؟ هر سال سه بار به درختان مجموعه فرهنگی سعدآباد کود می دهیم اما اکنون سالی دو بار کود می دادیم تا بتوانیم از محل ذخیره آن به شما اضافه حقوق بدهیم.

جلسه ای برای بیان مشکلات

کارکنان معاونت و پژوهشگاه میراث فرهنگی که اجرای طرح ضرب الاجلی انتقال به شیراز آنان را دچار مشکلات مختلفی کرده است چند روز پیش در جلسه ای با غلامرضا مقیسه مدیرکل دفتر ریاست، ارزیابی عملکرد و بازرسی این سازمان انتقادات خود را درباره عملی نشدن قولهای رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کردند.

سرنوشت وامهای 15 میلیونی چه شد؟

حاضران در این جلسه موضوع وام مسکن وعده داده شده را مطرح کردند و گفتند که قرار بود 15 میلیون تومان وام مسکن به کارکنان انتفالی بدهند. "می خواهیم بدانیم دادن این وام در چه مرحله ای قرار دارد و بالاخره کی به دست ما می رسد تا بتوانیم خانه ای اجاره کنیم؟"

مقیسه در جواب این عده از کارکنان با بیان اینکه طولانی شدن فرایند پرداخت وام مسکن طبیعی است گفت: با مدیرکل بانک مرکزی و سازمان شهرسازی نامه نگاری کرده ایم، مطمئن باشید نتیجه می دهد اما گام به گام.

کارمندان در این جلسه عنوان کردند " شما که می گویید زمان هماهنگ کردن دادن تسهیلات زمان بر است قبل از اجرای طرح انتقال کارکنان حداقل کارهای وام مسکن و بقیه تسهیلات را انجام می دادید بعد به کارمندان ابلاغ می کردید محل کار و زندگی شان را تغییر دهند."

هر کس مخالف است می تواند استعفا کند

مقیسه در جواب گفت: شما مستخدمین دولت هستید و باید به هر تصمیمی که گرفته می شود عمل کنید. کسی شما را به اجبار در سازمان نگه نداشته است هر کس مخالف است می تواند استعفا کند.

وی بیان کرد: وظیفه نداریم که برای شما تسهیلات در نظر بگیریم اما با این حال ما شما را از خودمان می دانیم.

چهار خانواده در یک سوئیت زندگی کنند

قرار بود تا کارکنان معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور در یکی از هتلهای شیراز مستقر شوند اما طرح ضرب الاجل انتقال از 23 مرداد ماه به صورت رسمی اجرا شد به طوری که اکنون مدت اقامت کارکنان میراث فرهنگی که یکماه بود در هتل چمران شیراز به پایان رسید و آنها اتاقهای خود را تحویل داده اند. این کارمندان باید از هتل چمران به مهمانسرای معلم بروند. هر یک از سوئیتهای مهمانسرای معلم دارای چهار اتاق است که برخی از آنها با یک پارتیشن چهار اتاقه شده اند و در هر سوئیت هشت نفر و یا هر چهار خانواده در یک سوئیت مستقر شوند.

مقیسه در ادامه این جلسه در پاسخ کارمندانی که به محل اقامتشان معترض بودند گفت: هزینه اقامت هر شب در این سوئیتها 110 هزار تومان است اما درخواست کردیم تا به شما تخفیف خوبی بدهند. بنابراین باید همه هشت نفر شبی 68 هزار تومان بپردازند.

این بخش از صحبتهای مقیسه اعتراض کارمندان را در پی داشت به نحوی که اعلام کردند "چرا باید ماهانه 250 هزار تومان بابت یک تخت خواب در سوئیت هشت نفره بپردازیم آن هم در زمانی که تنها 200 هزار تومان به حقوقمان اضافه شده است. این انصاف نیست، آیا تسهیلاتی که می گفتید این بود؟"

مفهوم تسهیلات را درست متوجه نشدید

در این میان علویان صدر، معاون میراث فرهنگی به میان صحبت آمد و گفت: یا شما برداشت درستی از واژه تسهیلات نکرده اید و یا ما نتوانسته ایم درست تفهیم کنیم. تسهیلات این نیست که به شما مثلا وام بلاعوض بدهند.

برخی از کارمندان گفتند که "دور کاری برای کارکنان میراث فرهنگی مفهومی ندارد. چون دورکاری یعنی بیکاری."

علویان صدر در واکنش به اعتراض کارکنانی که عنوان کردند نمی توانند در طرح دور کاری قرار بگیرند هم گفت: افکار شما در این زمینه سنتی است. محصول کار برای سازمان میراث فرهنگی مهم است، بیشتر روی این موضوع فکر کنید.

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گزارش از فاطیما کریمی