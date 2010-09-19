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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

هفته پنجم لیگ برتر/

منچستریونایتد با درخشش "برباتف" لیورپول را برد

منچستریونایتد با درخشش "برباتف" لیورپول را برد

تیم فوتبال منچستریونایتد عصر امروز در یک بازی پرگل با درخشش "دیمیتار برباتف" موفق شد مقابل رقیب دیرینه خود لیورپول به برتری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد عصر امروز یکشنبه در چارچوب هفته پنجم رقابت های لیگ برتر انگلستان با درخشش برباتف موفق شد لیورپول را با نتیجه 3 بر 2 در ورزشگاه اولدترافورد از پیش رو بردارد.

برباتف سه بار در دقایق 42، 59 و 84 برای من یونایتد گلزنی کرد تا قهرمان بازی لقب بگیرد. دو گل لیورپول را هم استیون جرارد در دقایق 64 (پنالتی) و 70 به ثمر رساند. منچستریونایتد با این پیروزی 11 امتیازی شد اما همچنان پشت سر تیم های چلسی و آرسنال قرار دارد.

هفته پنجم رقابت ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ویگان اتلتیک - منچسترسیتی
* چلسی - بلکپول

کد مطلب 1154487

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