طیف علاوی توافق با ائتلاف حکیم درباره تقسیم قدرت را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، فهرست العراقیه اعلام کرد : پافشاری ائتلاف دولت قانون بر نامزد خود، نوری المالکی، مذاکرات با این گروه را به بن بست رسانده است.



العراهی از احتمال دستیابی به توافق با ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان عراق برای تشکیل دولت خبر داد، اما دستیابی به توافق با ائتلاف ملی درباره تقسیم قدرت را تکذیب کرد.



"کاظم الشمری" از اعضای مطرح فهرست العراقیه گفت : توافق گروههای سیاسی درباره شخصی که پست نخست وزیری را به عهده می گیرد، گره اصلی در روند تشکیل دولت است، زیرا هر گروهی خود را در تشکیل دولت جدید محق می داند.



وی خاطر نشان کرد : گفتگوها میان العراقیه و ائتلاف ملی به سبب بررسی مسائل حساسی که قبلا مطرح نشده بود، به مراحل پیشرفته ای رسیده است.



الشمری با پافشاری مجدد بر آنچه حق العراقیه برای تشکیل دولت جدید عراق می داند، افزود : گفتگوها با ائتلاف دولت قانون به سبب پافشاری بر پست نخست وزیری به بن بست رسیده است.

وی با پیش بینی درباره دستیابی العراقیه به توافق با ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان عراق طی روزهای آینده درباره تشکیل دولت عراق در عین حال اعلام کرد العراقیه بارها گفته است خط قرمزی درباره عادل عبدالمهدی نامزد ائتلاف ملی برای تصدی نخست وزیری قرار نمی دهد، زیرا وی از مقبولیت گسترده ای نزد همه گروهها از جمله العراقیه برخوردار است، اما این مسلئه به معنای چشم پوشی العراقیه از شایستگی انتخاباتی اش در تشکیل دولت نیست.



الشمری با ادعای همسویی بیشتر برخی گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی ازجمله مجلس اعلا و جریان صدر با آنچه شایستگی انتخاباتی العراقیه برای تشکیل دولت عراق خواند، در عین حال گفت : ائتلاف ملی و دولت قانون سبب بروز اشکالات و مشکلات فراوانی شده اند.



وی با تکذیب خبرهایی درباره وجود توافق میان العراقیه و ائتلاف ملی درباره تقسیم قدرت اظهار داشت : نشستی که میان هئیت العراقیه به ریاست رافع العیساوی و عادل عبدالمهدی نامزد ائتلاف ملی برای تصدی نخست وزیری برگزار شد، منجر به توافق درباره طرح تقسیم قدرت نشد.



این در حالی است که ایاد علاوی رئیس العراقیه گفته است موضع این گروه در صورت دستیابی ائتلاف ملی و دولت قانون به توافق درباره نخست وزیری مشخص خواهد شد.