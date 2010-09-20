مراکز ورزشی مهمترین سنگر مقابله با تهاجهم فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدحسین یزدان پناه شامگاه دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تربیت بدنی گفت: در شرایطی که دشمن درصدد ایجاد یأس، دلسردی و انفعال در جامعه و در میان مردم و جوانان است، مراکز ورزشی و فرهنگی از مهمترین جایگاهها و سنگرهایی هستند که در مقابله با این اقدام و تهاجم فرهنگی دشمن می توانند نقش کلیدی ایفاء کنند.
یزدان پناه با محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم، این حرکت شنیع، بی شرمانه و جنون آمیز نسبت به کتاب آسمانی قرآن کریم را در راستای سناریوی پلید از قبل طراحی شده اسلام هراسی و ایران هراسی آمریکا عنوان کرد و اظهار داشت: این گونه حرکات غیرانسانی و اسلام ستیزانه که از 11 سپتامبر با عنوان مبارزه با تروریسم کلید خورد و همچنان ادامه دارد برای این است که آمریکا و هم پیمانان آن ورود خود را در کشورهای اسلامی توجیه و حضور خود را در منطقه تثبیت کنند.
وی افزود: دشمنان خطر جهانی شدن اسلام و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به چشم می بینند و احساس می کنند و به همین جهت به این اقدامات متوسل شده اند که نمونه بارز تلاشهای دیگر آنان، ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت و به انزوا کشاندن جامعه اسلامی است.
قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر کل بازرسی استان قزوین گفت: مراکز ورزشی و فرهنگی از مهمترین جایگاهها و سنگرهای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن هستند که باید در کشور گسترش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدحسین یزدان پناه شامگاه دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تربیت بدنی گفت: در شرایطی که دشمن درصدد ایجاد یأس، دلسردی و انفعال در جامعه و در میان مردم و جوانان است، مراکز ورزشی و فرهنگی از مهمترین جایگاهها و سنگرهایی هستند که در مقابله با این اقدام و تهاجم فرهنگی دشمن می توانند نقش کلیدی ایفاء کنند.
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