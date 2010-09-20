مراکز ورزشی مهمترین سنگر مقابله با تهاجهم فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدحسین یزدان پناه شامگاه دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تربیت بدنی گفت: در شرایطی که دشمن درصدد ایجاد یأس، دلسردی و انفعال در جامعه و در میان مردم و جوانان است، مراکز ورزشی و فرهنگی از مهمترین جایگاهها و سنگرهایی هستند که در مقابله با این اقدام و تهاجم فرهنگی دشمن می توانند نقش کلیدی ایفاء کنند.



یزدان پناه با محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم، این حرکت شنیع، بی شرمانه و جنون آمیز نسبت به کتاب آسمانی قرآن کریم را در راستای سناریوی پلید از قبل طراحی شده اسلام هراسی و ایران هراسی آمریکا عنوان کرد و اظهار داشت: این گونه حرکات غیرانسانی و اسلام ستیزانه که از 11 سپتامبر با عنوان مبارزه با تروریسم کلید خورد و همچنان ادامه دارد برای این است که آمریکا و هم پیمانان آن ورود خود را در کشورهای اسلامی توجیه و حضور خود را در منطقه تثبیت کنند.



وی افزود: دشمنان خطر جهانی شدن اسلام و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به چشم می بینند و احساس می کنند و به همین جهت به این اقدامات متوسل شده اند که نمونه بارز تلاشهای دیگر آنان، ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت و به انزوا کشاندن جامعه اسلامی است.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: اگرچه این عمل مذبوحانه دل امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و مسلمانان جهان را به درد آورد ولی بطور یقین نشانه ای روشن از روند رو به انحطاط و اضمحلال شیطان بزرگ است و دشمنان اسلام و منافقین بدانند که پروژه اسلام ستیزی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل شکست خورده است.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه با اشاره به اهمیت محیط های ورزشی گفت: جامعه ما جامعه ای جوان است و جوانان سرمایه های اصلی ما هستند و به همین منظور متولیان ورزش در کشور باید تلاش کنند با برنامه ریزی های اصولی و پرمحتوا، زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان در مجامع و محیطهای ورزشی را فراهم کنند تا آنان بیشتر اوقات فراغت خود را در این مراکز سپری کنند.

یزدان پناه همچنین افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تلاش در جهت گسترش ورزش همگانی و افزایش مشارکت مردم را برای رسیدن به جامعه ای سالم و بانشاط مهم دانست.

وی کمرنگ شدن جنبه های اخلاقی، سیاسی کاری ها در حوزه ورزش، سلیقه ای عمل کردن در موضوع پروژه های عمرانی، رعایت نشدن تشریفات و چارچوبهای قانونی از سوی برخی مدیران، عدم دقت لازم درخصوص واگذاری سالن های ورزشی، عدم رعایت حقوق دولت در برخی از موارد وعدم رعایت در اهلیت افراد در واگذاریها را از دیگر آسیبها و تهدیدهای فضای ورزش کشور برشمرد و افزود: ما نباید در کنار آسیبها فرصتهای بسیار ارزشمندی را که داریم نادیده بگیریم بلکه باید به نحو احسن و بهینه از آن فرصتها برای ارتقای ورزش کشور استفاده کنیم.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور پشتیبان و در خدمت ورزش کشور است از همه به ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا در امر ورزش مشارکت و با سازمان تربیت بدنی تعامل و همکاری داشته باشند.

محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی استان نیزدر این مراسم گفت: حضور دستگاه نظارتی در تربیت بدنی، افق روشنی را پیش روی ورزش استان قرار خواهد داد.

وی همچنین با بیان اینکه حضور بازرسان فرصتی ارزشمند برای رفع نقاط ضعف، آسیبها و کاستیهای موجود است گزارشی از عملکرد تربیت بدنی استان ارائه کرد.