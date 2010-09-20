دولت اردن درترغیب مخالفان برای شرکت درانتخابات شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اعضای جبهه عمل اسلامی اردن مرتبط به گروه اخوان المسلمین اعلام کردند ، درصورتی که انتخابات مطابق قانون جدید برگزار نشود، آن را تحریم می کنند.

"حمزه منصور"دبیر کل جبهه عمل اسلامی گفت: گفتگوها با دولت مثبت بوده است اما آنچه دولت مطرح کرده قانع کننده نبود. ما به برگزاری انتخابات مطابق قانون جدید اصرار داریم و در غیراین صورت در آن شرکت نمی کنیم.

شایان ذکر است که منصور ریاست گروه اخوان المسلمین را در نشست با "سمیرالرفاعی" نخست وزیر اردن و کابینه بر عهده داشت این نشست چهارساعت به طول انجامید و مقامات اردنی قول برگزاری شفاف انتخابات را دادند.

نخست وزیراردن قول داد درصورتی که اخوانی ها در انتخابات نوامبرشرکت کنند ، قانون جدید را به پارلمان آتی عرضه کند اما این برای راضی کردن مخالفان کافی نبود.

مخالفان خواستارعدم تکرار تقلب در انتخابات آتی مشابه سال 2007 هستند این موضوعی بود که مرکزملی حقوق بشراردن که تشکل دولتی به آن اعتراف کرده بود.