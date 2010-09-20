بیمارستان خوی؛ طرحی که رفته رفته آب می شود!

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ضعف مدیریت، کمبود اعتبارات، تغییر سیاست های سازمان تامین اجتماعی در خصوص این بیمارستان نیمه تمام در حالی مطرح می شود که مردم منطقه خوی و شمال استان به شدت نیازمند احداث مراکز درمانی و بهداشتی هستند.

بیمارستان نیمه تمام تامین اجتماعی خوی از جمله طرح های نیمه تمام کشور است که علاوه بر تاخیر در روند اجرای آن ماجرای قابل توجه در طول 23 سال داشته، این بیمارستان که قبلا به عنوان یک درمانگاه فعال بود تنها بر اساس سوگند نماینده وقت مردم خوی در مجلس به بیمارستان تغییر یافته است.

این درحالی است که معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی استان این سوگند را یک حرکت سیاسی عنوان می کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه با توجه به نیاز منطقه نه تنها تاکنون عزم و اداره ای برای ادامه روند این طرح از سوی مسئولان ذیربط احساس نشده، بلکه تخت های این بیمارستان نیمه تمام پس از گذشت 23 سال با سیاست های سردرگم نهادهای متولی رفته رفته آب می شود، بطوریکه از 96 به 64 تختخواب در سالیان گذشته و امروز به 32 تختخواب کاهش یافته است.

عکس ها تزئینی است

به گفته مردم منطقه، بهره مندی از حداقل خدمات درمانی و بهداشتی حق مسلم 90 هزار بیمه شده تامین اجتماعی شهرستان خوی و منطقه شمال استان آذربایجان غربی است اما عدم احداث این مرکز طی 23 سال گذشته به راحتی حقوق بیمه شدگان این شهرستان را نادیه گرفته است.

خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این طرح سراغ تنی چند از مسئولان ذیربط رفته که خواندن اظهارات ضد و نقیض خالی از لطف نیست.

نیمه تمام ماندن این بیمارستان موجب بدبینی مردم به نظام می شود

نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس با انتقاد شدید از بلاتکلیف رها شدن بیمارستان نیمه تمام تامین اجتماعی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات اجرایی این بیمارستان از سال 1366 آغاز شده ولی به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات با وجود ساخت اسکلت ساختمان بیمارستان همچنان بلاتکلیف و نیمه تمام رها شده است.

موید حسینی صدر با بیان اینکه زمین این بیمارستان توسط یک خیر اهدا شده است بیان داشت: با گذشت بیش از دو دهه سال از احداث این طرح هنوز به اتمام نرسیده و این امر موجب نارضایتی مردم و بدبینی اهالی منطقه به نظام شده است.

وی سوء مدیریت اداره کل تامین اجتماعی استان را از دلایل رکود این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اثر همین ضعف مدیریت، بودجه مورد نیاز این طرح به دلیل مشخص نبودن سیاست اصلی این اداره کل تخصیص نیافته و طرح نیمه تمام رها شده است.

وضعیت فعلی بیمارستان تامین اجتماعی خوی در هاله ای از ابهام

حسینی صدر با ابراز گلایه از مشخص نبودن سیاست کلی تامین اجتماعی در خصوص روند احداث این طرح اظهارداشت: این پروژه در طول 23 سال سرنوشت مبهمی داشت چرا که در این مدت یک روز صحبت از احداث بیمارستان 96 تختخوابی، سال دیگر تغییر آن به 64 تختخوابی و امروز تکمیل آن در قالب یک بیمارستان 32 تختخوابی مطرح است.

نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات تکمیل این بیمارستان تاکید کرد و گفت: احداث بیمارستان و توجه به وضعیت بهداشت و درمان یکی از مطالبات اساسی و ضروری مردم خوی است که باید در این خصوص چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

حسینی صدر با بیان اینکه هم اکنون 90 هزار نفر از مردم خوی و شمال استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند تصریح کرد: احداث بیمارستان حتی با ظرفیت پایین نیز به شدت برای مردم این منطقه ضروری است.

سیاست تامین اجتماعی برای خرید خدمت موجب رکود بیمارستان خوی شد

معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علل نیمه تمام رها شدن بیمارستان خوی گفت: ساختمان فعلی این بیمارستان در سال 70 به عنوان درمانگاه احداث شده است و تبدیل آن به بیمارستان تنها یک حرکت سیاسی بود.

ابراهیم شیرزاد ادامه داد: در آن سالها نماینده وقت مردم خوی در مجلس با انجام یک سری حرکت های سیاسی مدیر اداره تامین اجتماعی این شهرستان را مجبور به تبدیل این درمانگاه به بیمارستان کرده است درحالیکه هرگز تبدیل یک درمانگاه به بیمارستان امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه این ساختمان به مدت 10 سال با انجام اقدامات توسعه ای به عنوان درمانگاه در این شهرستان مشغول فعالیت بود خاطرنشان کرد: در سال 78 مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با تغییر سیاست سازمان از تولید خدمت به خرید خدمت دستور تعطیل شدن این طرح را صادر کرد.

این اظهارات معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی در حالی صورت می گیرد که وی زمان آغاز به کار این درمانگاه را سال 70 عنوان کرده و اگر 10 سال فعالیت این درمانگاه را تا سال 87 احتساب کنیم زمان ساخت این درمانگاه به سال 68 برمی گردد نه سال 70.

شیرزاد یادآورشد: در راستای تغییر سیاست سازمان تامین اجتماعی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(ع) میاندوآب به دانشگاه و بیمارستان فجر ماکو به بخش خصوصی واگذار شد، این بیمارستان نیمه کاره نیز با 30 درصد پیشرفت فیزیکی با صدور حکم تعطیلی نیمه کاره رها شد.

معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی در خصوص نیمه تمام رها شدن این بیمارستان خاطرنشان کرد: در زمان اجرای این طرح مدیرعامل وقت اداره کل تامین اجتماعی استان با تحت تاثیر قرار گرفتن سوگند نماینده وقت مردم خوی در مجلس برای تبدیل این درمانگاه به بیمارستان دستور احداث این طرح را صادر کرد.

وی ادامه داد: در سالهای مذکور ساختمان نیمه کاره این بیمارستان به اداره املاک واگذار شد و اداره آموزش و پرورش و نیروی انتظامی استان متقاضی اجاره این ساختمان بودند ولی به دلیل نیاز مبرم درمانی منطقه شمال استان این ساختمان به مرکز درمانی بستری تبدیل شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در دو سال اخیر بر اساس مذاکرات صورت گرفته و بر اساس مصوبه شورای عالی و هئیت مدیره سازمان تامین اجتماعی با توجه به ضرورت توسعه و ایجاد مراکز درمانی در شمال استان مجوز تبدیل این ساختمان نیمه کاره به بیمارستان 32 تختخوابی را اخذ کرده ایم.

شیرزاد در خصوص تبدیل این بیمارستان از 96 تختخوابی به 64 تخت و 32 تختخوابی تصریح کرد: از ابتدا بحث احداث بیمارستان 96 و 64 تختخوابی مطرح نبود و مصوبه تبدیل این ساختمان به بیمارستان 32 تختخوابی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال سال گذشته مطرح شده است.

بیمارستان تامین اجتماعی خوی تا سه سال آینده افتتاح می شود

وی با بیان اینکه فاز یک و دو این طرح آماده واگذاری از طریق مناقصه است گفت: برای تهیه نقشه یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گفته معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی استان تاکنون برای احداث این بیمارستان یک میلیارد ریال هزینه شده و برای اتمام آن به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شیرزاد مدت زمان اتمام این بیمارستان را دو تا سه سال آینده خبرداد و گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبار، این طرح تا سه سال آینده آماده بهره برداری می شود.

پیش از این معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی استان در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 شهریور امسال اعلام کرده بود،عملیات احداث بیمارستان تامین اجتماعی خوی در سال 72 با صرف یک میلیاردریال اعتبار به 40 درصد پیشرفت رسیده و از آن زمان نیمه کاره رها شده است.

در یک مقایسه اجمالی و کوتاه مشاهده می شود وی زمان احداث این بیمارستان را سال 70 و درصد پیشرفت فیزیکی این طرح را 30 درصد تنها یک هفته بعد از جلسه مذکورعنوان کرده و زمان قطعی آغاز به کار این طرح را حتی با حدس و گمان سالهای 68 الی 69 اعلام می کند!

شیرزاد همچنین در این بازدید اظهارداشته است: عملیات ساخت این بیمارستان که ظرفیت آن از 96 تخت به 32 تخت خواب کاهش پیدا کرده است بزودی با مصوبه جدید وزارت بهداشت و درمان ادامه خواهد یافت. این درحالی است که در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده است: مصوبه این طرح در قالب بیمارستان 96 تختخوابی در هیچ یک از برهه های زمانی مطرح نبوده است!

البته این تمام ماجرای بیمارستان تامین اجتماعی خوی نیست بلکه بی ثباتی و ضعف مدیریت مسئولان در خصوص این بیمارستان با توجه به خبر منتشر شده استانداری در اواخر سال گذشته را به خوبی می توان لمس کرد.

تا پایان سال 88 عملیات احداث بیمارستان نیمه تمام خوی آغاز می شود!

معاون استاندار و فرماندار خوی در بازدید از طرح نیمه تمام بیمارستان تامین اجتماعی این شهر بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات تکمیل این بیمارستان تاکید کرد.

غلامحسین عماری افزود: دست اندرکاران این طرح باید تلاش کنند تا هرچه سریعتر این طرح به بهره برداری برسد و مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

رئیس مرکز بهداشتی و درمانی تامین اجتماعی خوی نیز گفت: عملیات ساخت بیمارستان نیمه تمام تامین اجتماعی خوی به زودی از سر گرفته می شود.

حسن زاده افزود: ساخت این بیمارستان از سال 72 به علت اختصاص نیافتن اعتبار و تغییر سیاست های سازمان تامین اجتماعی برای خرید خدمات درمانی نیمه تمام مانده است.

وی با بیان اینکه تا سال 72 حدود دو میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان هزینه شده است اظهار داشت: این بیمارستان در پنج هزار و 557 مترمربع زمین و سه هزار و 221 مترمربع زیربنا ساخته می شود و براساس تصمیم سازمان تامین اجتماعی کشور قرار است به یک بیمارستان 96 تخت خوابی برای ارائه خدمات به افراد زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: امسال برای تکمیل ساخت این بیمارستان 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود که تاکنون این مبلغ تامین نشده و بنا بر اعلام مدیران سازمان تامین اجتماعی به زودی با تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این بیمارستان تا پایان سال از سر گرفته خواهد شد.

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همخوانی نداشتن میزان اعتبارات اختصاص، تصویب احداث این بیمارستان در قالب 96 تختخواب، خلاف وعده در خصوص آغاز به کار مجدد این طرح نیمه کاره و زمان آغاز ساخت این بیمارستان تنها گوشه ای از این اظهارات ضد و نقیض مسئولان است.

به هر حال امید می رود حق مسلم مردم منطقه و بهره مندی از حداقل امکانات درمانی فدای موازی کاری و سیاست های نامشخص مسئولان نشود.

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سکینه اسمی