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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۸

جمیل:

با انحلال دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری موافقم

با انحلال دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری موافقم

رئیس حزب کتائب لبنان تاکید کرد که با انحلال دادگاه بین المللی ترور حریری در صورت توافق جمعی مشکلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "امین جمیل" گفت: اتخاذ مواضع تنش زا به نفع لبنان نیست. همه سیاستمداران لبنانی باید خویشتنداری کنند.

وی افزود: لبنان در معرض تهدیدات  منطقه ای بی شماری  بویژه از سوی اسرائیل قراردارد و مقابله با این تهدیدات فقط با وحدت کلمه حاصل می شود.

جمیل با اشاره به روابط لبنان و سوریه تاکید کرد: من ازبرقراری روابط حسنه با سوریه حمایت می کنم . باید گفتگو شفافی با سوریه صورت گیرد و همه پرونده های حل و فصل شود و افق جدیدی گشوده شود.

رئیس حزب کتائب لبنان با اشاره به پیشنهاد "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان مبنی برانحلال دادگاه ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان گفت: ما در صورتی که توافق جمعی باشد موافق هستیم.

وی اظهار داشت: دادگاه بین المللی در صورتی که در مسیر صحیح حرکت نکند و حکمی صادرنکند، عاملی برای کشتارهای بیشتر در آینده خواهد بود.

کد مطلب 1154519

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