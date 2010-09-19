مجلس برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری در راس امور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود در جمع مردم اصفهان که عصر روز یکشنبه انجام شد به اقدام شهرداری اصفهان در احیای میدان امام علی (ع) این شهر اشاره و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته گفت: من قبول دارم که باید در برنامه پنج ساله توجه جدی به مدیریت های شهری کرد و سازوکار لازم را برای روان شدن کارها در نظر گرفت.

وی گفت: مجلس آمادگی دارد اگر مسئولان طرحی در این خصوص ارائه کنند به آنها کمک شود.

لاریجانی اعتماد به مدیریت شهری را ارزشمند خواند و گفت: اعتماد به مدیریت شهری برای مردم و انقلاب ثمرات زیادی خواهد داشت. من باور دارم که شجاعت دست زدن به کارهای بزرگ میراثی بود که امام (ره) پس از انقلاب به مسئولان اهدا کرد.

رئیس مجلس با اشاره به نگاه نو امام (ره) به تفکر دینی گفت: امام راحل (ره) یک فرد مسلکی در مسیر حقیقی انقلاب بود و اینطور نبود که برای خوشایند این و آن سخن بگوید. همانطور که فرمود "اگر همه در برابر حرف حق بایستند من به تنهایی حرف حق را دنبال می کنم".

نماینده قم در مجلس گفت: از دیگر مولفه های فکری امام مردمسالاری دینی بود. امام دیکتاتوری های پهلوی و قاجار را لغو کرده بود و برای اینکه این دیکتاتوری دیگر در تاریخ ایران تکرار نشود نهادهای اساسی را پایه گذاری کرد.

لاریجانی افزود: اگر امام تاکید می کرد مجلس در راس امور است برای این بود که دیگر در ایران دیکتاتوری تکرار نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تاریخ ایران شاهان مختلفی داشت و شاهان بر حسب زمان و مکان کارهای مفیدی انجام می دادند. اما امام (ره) مردم سالاری دینی را که یک مکتب نو بود بوجود آورد. ما در دنیا مردمسالاری داشتیم اما مردمسالاری دینی یک تئوری جدید بود و بن بست هایی که هم اکنون در غرب بوجود آمده دیگر در درون نظریه مردمسالاری دینی وجود ندارد.

لاریجانی گفت: ولایت فقیه جایگاهی بود که امام (ره) برای صیانت از حقوق ملت در نظر گرفت تا دیکتاتوری در ایران بوجود نیاید. ولایت فقیه اساسا برای نجات پابرهنگان ایجاد شده است. همچنین قوا مستقل طراحی شده اند تا عدالت را ایجاد کنند و کشور به گذشته باز نگردد.

وی گفت: مولفه دیگر فکر امام این بود که حرکت پیشرفت و توسعه در کشور توام با عدالت محقق شود. نکته ای هم که رهبر معظم انقلاب کرارا تاکید می کنند آن است که این دهه، دهه پیشرفت و عدالت است. اینکه هم اکنون ظرفیتهایی در کشور بوجود آمده و نهادهایی شکل گرفته و ایران در منطقه نفوذ دارد و دیگران نسبت به آن نگاه ریب آمیز دارند برای آن است که خیلی ها برای بدست آوردن این جایگاه تلاش کرده اند. از جمله آنکه علما تلاش کردند فرزندان ما در جبهه ها مجاهدت کردند و حال بستر برای جهش فراهم شده است که باید مولفه عدالت و پیشرفت هم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید به سمت سند چشم انداز پیش برویم گفت: این سندی است که رهبر مشخص کرده اند و سیاستهای کلی را روشن کردند و این بر دوش مسئولان کشور است که مشکلات کشور را حل کنند. کشور ما امروز نیازمند است که مدیران آن در همه بخشها فکری جز خدمت به مردم نداشته باشند و دنبال سیاست بازی و امور فرعی نروند.

وی گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند به مسئله اصلی بپردازیم آن است که مسئله اصلی پیشرفت کشور است. به عنوان مثال اگر کسانی تحصیل می کنند بیکار نباشند.

لاریجانی با اشاره به اظهارات استاندار در خصوص تلاش های انجام گرفته برای ایجاد اشتغال در اصفهان نیز گفت: این حرکت درستی است. اگر گام های وسیعی برای اشتغال برداشته شود مفید است. تولید هم باید در کشور روان باشد.

وی افزود: اصرار ما برای اجرای اصل 44 در همین جهت است که زمینه اشتغال فراهم شود. چرا در خانواده ای باید 2 یا 3 نفر بیکار باشند. نگرانی رهبری این است که پیشرفت و عدالت همه اینها را در بر داشته باشد.

رئیس مجلس با اشاره به اظهارات اوباما مبنی بر آنکه ما با ملت ایران مشکلی نداریم گفت: پس چرا تحریم می کنید؟ چرا دروغ می گویید؟

وی ادامه داد: انشاءالله این تحریم ها به نقطه قوت تبدیل خواهد شد اگر یکدل و همصدا باشیم و روی مولفه هایی که امام (ره) تعیین کردند حرکت کنیم پیشرفت می کنیم و آنها نمی توانند جلوی این پیشرفت را بگیرند.

لاریجانی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در نیویورک مبنی بر آنکه تحریم ها به نقطه قوت تبدیل خواهد شد، گفت: این حرف درستی است. اگر همه همصدا با هم باشیم و قصدمان خدمت باشد و به مسئله اصلی بپردازیم حتما تحریم ها به نقطه فرصت تبدیل خواهد شد به شرط آنکه نگاه های بی جهت و مسائل فرعی را مطرح نکنیم.