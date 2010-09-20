هدف جنجال گروه چهارده مارس تبرئه اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "ابراهیم الموسوی" تاکید کرد: جنجال به راه افتاده بوسیله برخی در لبنان باعث نخواهد شد که ضرورت مجازات شاهدان دروغین و حامیانشان فراموش شود.

وی افزود: محاکمه شاهدان دروغین راه دستیابی به حقیقت و دخالت رژیم صهیونیستی در ترور"رفیق حریری" است.

الموسوی در ادامه تصریح کرد: مواضع اخیر برخی شخصیتهای جریان المستقبل بزرگترین تقلب در تاریخ جدید لبنان محسوب می شود زیرا این جریان سعی دارد نهادهای دولتی را در جهت خواسته های خود بسیج کند.

این مقام حزب الله تاکید کرد: اقدامات برخی اعضای جریان المستقبل خطرناک است زیرا آنها قصد دارند کشور را به سوی فتنه مذهبی بکشانند.

وی اظهار داشت: جریان المستقبل سعی دارد که مسایل سیاسی را به مذهبی آمیخته کند و هرگونه اعتراض به عملکرد نخست وزیر را به مفهوم اعتراض به طایفه نخست وزیر قلمداد کند.

این مسئول حزب الله از رهبران جریان المستقبل خواست به درایت و حکمت روی آورند و در راستای خاموش کردن آتش فتنه، قانون طلبی و توجه به موسسات ملی مبادرت ورزند.

شایان ذکر است که گروه چهارده مارس اخیرا اعتراض به "سعد حریری" نخست وزیر لبنان از سوی "الجمیل السید" ازمسولان سابق سازمان امنیت لبنان را اقدامی علیه سنی ها دانسته اند.