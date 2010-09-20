ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمد زاده در نشست هماهنگی اشتغال زندانیان فارس گفت: باید دستگاه ها و ظرفیتهای اجرایی در کنار ظرفیتهای قضایی و زندانبانی استان فارس تجمیع شود تا بتوانیم شاهد توانمندی و جامع پذیر شدن افرادی که امروز در کسوت زندانی رفتارهایشان ناهنجار قلمداد می شود باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری اینگونه جلسات فرصتی بهینه و مناسب برای مدیران دستگاه های مختلف استان است تا از نزدیک با همفکری و ایجاد انسجام تیمی بتوانند از این ظرفیتهای بالقوه زندانیان استفاده حداکثری را ببرند.



استاندار فارس اظهار داشت: اگر زندانیان آموزشهای لازم را گذرانده و تربیت و توانمند شوند، می توانند به چرخه سالم اقتصادی و به آغوش جامعه بازگردند.

وی تصریح کرد: با امضای توافقنامه میان جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، اداره کل فنی و حرفه ای استان و سایر اداراتی که توان خدمت رسانی به زندانیان را دارند وارد فرآیند توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای زندانیان می شوند.

احمدزاده بر ضرورت تشکیل کارگروهی متشکل از اداره کل اقتصادی استانداری فارس، سازمان صنایع و معادن، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی استان و صندوق مهر امام رضا(ع) تاکید کرد و افزود: با تشکیل این کارگروه انواع زمینه های ایجاد اشتغال، توانمندسازی و تربیت نیروهای موجود در زندانها طراحی شده و از مسیر این طراحی ها و عملیاتی شدن این فرآیند، شاهد توانمند شدن و جامعه پذیری زندانیان خواهیم بود.

وی ایجاد اشتغال پایدار جهت زندانیان را از جمله راهبردهای اصلی مدیریت ارشد استان عنوان کرد و گفت: با فراهم کردن زمینه های لازم جهت به کارگیری زندانیان، خانواده هایی که از زندان بودن همسران و بستگانشان ضرر دیده اند و وضعیت معیشتی و اقتصادیشان به خطر افتاده، پوشش و تقویت می شوند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اکثر احکام قضایی در نظام اسلامی، زندان محور نبوده و ناظر به پاسخگویی دفعی است، گفت: قوه قضائیه باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان فضای زندانی کردن متهمان را تعدیل و کاهش دهد.