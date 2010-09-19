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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۲۱:۳۸

در نیویورک ؛

احمدی نژاد با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد

احمدی نژاد با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران ظهر روز یکشنبه به وقت نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار که در مقر سازمان ملل برگزار شد مهمترین مسائل بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر اهمیت صلح و ثبات جهانی تاکید کردند.

مشروح کامل این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1154535

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