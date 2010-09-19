احمدی نژاد با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار که در مقر سازمان ملل برگزار شد مهمترین مسائل بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر اهمیت صلح و ثبات جهانی تاکید کردند.
مشروح کامل این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران ظهر روز یکشنبه به وقت نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار که در مقر سازمان ملل برگزار شد مهمترین مسائل بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر اهمیت صلح و ثبات جهانی تاکید کردند.
مشروح کامل این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.
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