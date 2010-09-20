درخت زیتون در فضای سبز دانشگاه آزاد نجف آباد کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید محمد امیری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در راستای گسترش فضای سبز دانشگاه که مساحتی بالغ بر 150 هکتار دارد، در فضای سبز دانشگاه درخت زیتون کاشته شد.

وی ادامه داد: می‌توان با ساخت صنایع تبدیلی از محصولات این فضای سبز استفاده کرد.

امیری همچنین اظهار داشت: دانشگاه آزاد نجف آباد با داشتن 23 هزار دانشجو به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی استان توانسته با تدوین طرح استراتژیک بیست ساله آینده علمی و آموزشی خود را مشخص کند.

وی در ادامه، خبر از ورود 45 رشته جدید به این دانشگاه داد و اظهار داشت: با توجه به استراتژی دانشگاه مبنی بر توسعه تحصیلات تکمیلی از مهر ماه گذشته شاهد ورود 17 رشته در مقطع دکترا، 15 رشته کارشناسی ارشد و 13 رشته مقطع کارشناسی بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به فارغ التحصیلان دانشگاه نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های فنی مهندسی در صنایع بزرگ مشغول به فعالیت هستند چنانچه بر طبق بررسی‌های به عمل آمده آمار بیکاری فارغ التحصیلان فنی در حد صفر است.

امیری در بخش پایانی سخنان خود در مورد بیمارستان دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: آئین نامه‌های بازسازی بیمارستان بازنویسی و مراحل تصویب را طی کرده است چنانچه پیش بینی می شود ظرف دوسال مسائل عمرانی این بیمارستان رفع شود.