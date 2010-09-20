تراکم دانش آموز در مدارس فنی و حرفه ای مازندران روند افزایشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباس پور شامگاه یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: میانگین تراکم دانش آموزان هنرستان های استان در سال گذشته 22 نفر در هر کلاس درس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این تراکم با توجه به افزایش رغبت دانش آموزان به این مراکز به سقف 35 نفر در هر کلاس افزایش یابد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون پوشش تحصیلی دانش آموزان در مدارس فنی و حرفه ای استان قریب به 40 درصد است، تصریح کرد: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه این سرانه باید به 50 درصد افزایش یابد.

عباس پور با بیان اینکه مازندران از جمله استانهای پیشتاز در سوق دادن دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای است، یادآور شد: توسعه مدارس فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش استان با جدیت پیگیری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مازندران از استانهای سرآمد در قبولی کنکور در سطح کشور است، اظهار داشت: این استان در سه سال اخیر رتبه های برتر را در مجموعه رشته های تحصیلی کسب کرده است.

وی پیش بینی کرد: جایگاه کنکور سراسری مازندران در سال جاری بسیار روند افزایشی و موفقیت آمیز داشته باشد.

به گفته عباس پور، مازندران از سال 80 تا 88 بدون استثناء همه ساله در المپیادها رشد چشمگیری داشته است.

معاون آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: دانش آموزان نخبه مازندران توانستند سال گذشته در مرحله دوم المپیادهای کشوری رتبه دوم کشور و در مرحله سوم 13 نماینده به المپیادهای جهانی اعزام و مدال کسب کنند.

وی یادآور شد: مازندرانی های نخبه توانستند در مراحل پایانی المپیادهای علمی جهانی دو عضو استان را به مسابقات جهان اعزام کنند.