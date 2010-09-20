8 هزار شناور در هرمزگان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مرادی شب یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام اقدامات باز دارنده قاچاق کالا و ساماندهی شناورهای دریایی گفت: با توجه به گستردگی مرز آبی در هرمزگان، بیش از هشت هزار شناور در این منطقه فعالیت برون مرزی دارند که ساماندهی آنان نقش بسیار موثری در کنترل ورود و خروج کالا خواهد داشت.

مرادی همچنین وجود 120خور غیر مجاز را محملی برای تشدید فعالیتهای قاچاق عنوان کرد و ابراز داشت: قطعا سودجویان با بهره‌ برداری از فضای موجود در طرح هدفمند سازی یارانه‌ ها، فعالیتهای غیر قانونی را تشدید خواهند کرد که باید به جد مورد توجه متولیان حوزه اقتصاد ملی قرار گیرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان گفت: ریشه کنی معضل قاچاق کالا چه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ ها و چه غیر آن نیازمند یک عزم ملی در ارتقاء سطح تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات است.

وی اظهار داشت: توجه جدی به موضوع اشتغال مناطق مرزی با رونق بازارچه‌ ها را مورد تاکید است و اگر چه نگاه دولت به این مهم، نشان از جامع نگری به اقتصاد مناطق مرزی دارد اما این طرح که می ‌توانست در رونق اقتصاد ساکنان این مناطق بسیار موثر باشد در اجرا توسط مسئولان ذیربط مورد بی مهری قرار گرفت و توفیق چندانی کسب نکرد به طوری که از 10 بازارچه مصوب در هرمزگان کمتر از سه مورد آن فعال است.