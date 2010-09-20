هاشمی رفسنجانی مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد بابل را افتتاح می کند

حجت الاسلام حسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مشخصات این سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 75 هزار مترمربع در شش ساختمان آموزشی، اداری، پژوهشی و دانشجویی ساخته شد.

وی افزود: ساختمان شماره یک آموزشی و اداری به مساحت 10 هزار مترمربع در پنج طبقه و ساختمان شماره 2 آموزشی و اداری به مساحت هفت هزار و 700 مترمربع در پنج طبقه ساختمان، شماره 3 با کاربری سلف سرویس، استادسرا، رفاهی استاد و دانشجو به مساحت سه هزار و 700 مترمربع در دو طبقه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ادامه داد: ساختمان مسجد و امور فرهنگی به مساحت دو هزار و 885 مترمربع در دو طبقه و کتابخانه با کاربری پژوهشی و اداری دارای سه سالن مخزن کتاب و دو طبقه سالن مطالعه به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع و ساختمان شماره شش مجتمع ورزشی و اداری معاونت دانشجویی (سوله) با زیربنای شش هزار و 200 مترمربع ایجاد شد که بیش از 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

قلی پور در خصوص طرحهای انجام شده در مجتمع پژوهشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل نیز گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود20 هکتار شامل ساختمان آموزشی و اداری با زیربنای چهار هزار و700 مترمربع در پنج طبقه دارای آزمایشگاه مربوطه و با تجهیزات کامل،احداث ساختمان کلینیک دامی به مساحت 600 مترمربع ساختمان، استادسرا به مساحت 380 مترمربع و محوطه سازی و اقدامات زیرساختی و خدماتی احداث می شود که هم اکنون دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شیلات در آن مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: این واحد دانشگاهی یکی از دانشگاه های آزاد اسلامی بزرگ در کشور است که رتبه الف دارد.

قلی پور با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1404 و در سند چشم انداز اهداف و سیاستهایی را تدوین کرد، اظهار داشت: هر حرکتی در جهت ایجاد زیرساختارها و توسعه فضای آموزشی و پژوهشی تا تولیدعلم و فن آوری نوین نیاز به هدفمند کردن آموزش و پژوهش برای پیشرفت در دهه سوم فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی یادآور شد: هم اکنون حدود شش هزار و 500 دانشجو در 56 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و تاکنون بیش از 17 هزار دانشجواز این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.