8 هزار مجتمع آموزشی در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرتضی حاجی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع معلمان تازه استخدام آذربایجان شرقی گفت: این مجتمع ها با عنوان "ترنم ولایت" راه اندازی می شوند که 50 هزار مدرسه را تحت پوشش قرار می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود معلمان را کلید تحول بنیادین در آموزش و پرورش خواند و گفت: رمز تحول جامعه در همه ابعاد معلم است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحول بنیادین مورد نظر مقام معظم رهبری در آموزش و پرورش اظهار داشت: اگر بخواهیم یک کشور قدرتمند و پر افتخار داشته باشیم که بتواند در تمام امور نام آور باشد، هیچ راهی جز این که به آموزش و پرورش توجه ویژه شود، ‌نداریم.

وی تحول بنیادین در آموزش و پرورش را تحول در همه امور کشور خواند و ادامه داد: اگر کسی در قله حضور نداشته باشد نمی تواند کسان دیگر را به قله برساند و من آمده ام تا معلم را به قله برسانم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تمام توان آموزش و پرورش را مصروف به این فکر کردم که چگونه می شود تحول بنیادین در آموزش و پرورش را با محوریت معلم شکل داد، چرا که رمزاین تحول معلم است.

تدوین سند ملی آموزش و پرورش مراحل نهایی را طی می کند

حاجی بابایی تدوین سند ملی آموزش و پرورش را به عنوان قانون اساسی و راه آموزش و پرورش خواند و آن را یکی از 40 موضوعی دانست که در وزارت آموزش و پرورش مورد و بحث و بررسی قرار گرفته است و مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی افزود: در سند آموزش و پرورش به این موضوع توجه شده است که معلم کیست، مدرسه کجاست و دانش آموز به کجا باید برسد و این قانون اساسی باید با قدرت به سمت جلو برود.

مراکز تربیت معلم با قدرت به راه خود ادامه خواهند داد

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مراکز تربیت معلم با قدرت به راه خواهند افتاد و نیروهای برجسته دانشگاه جذب آموزش و پرورش خواهند شد تا آموزش و پرورش بهترین نیروهای انسانی را در اختیار داشته باشد.