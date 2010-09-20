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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

محمدزاده:

اشتراکات کارگران و کارفرمایان بیشتر از اختلاف هاست

اشتراکات کارگران و کارفرمایان بیشتر از اختلاف هاست

تبریز - خبرگزاری مهر: نایب رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: نقاط اشتراک کارگران و کارفرمایان در مقابل اختلاف نظرهایی که بین آنان طرح می شود، بیشتر است.

احمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: کارگران و کارفرمایان دو بال صنعت و توسعه کشورند و صندوق تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فصل های مشترک بین کارگران و کارفرمایان محسوب می شود.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز افزود: دو قشر کارگر و کارفرما باید ایجاد تعامل و همدلی را با وجود هزینه بر بودن احتمالی این امر سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده و نقاط مشترک موجود را تقویت نمایند.

نائب رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرمایان را الزامی دانست و یادآور شد: ما خود را نماینده کارفرمایانی که نسبت به کارگران اجحاف می‌کنند، نمی‌دانیم.

محمدزاده با بیان اینکه در هر قشری اشخاصی وجود دارند که خود را تابع قانون نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: دو قشر کارگر و کارفرما باید در راستای تعامل بیشتر با پرهیز از بزرگنمایی اختلافات اندک موجود باید از اشتراکات موجود برای توسعه و پیشرفت کشور بهره گیرند.

وی در ادامه گفت: آمارها بیانگر استقرار بیش از 10 درصد صنایع کشور در آذربایجان شرقی است که از توانمندی بالای این منطقه حکایت دارد.

کد مطلب 1154565

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