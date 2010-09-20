اشتراکات کارگران و کارفرمایان بیشتر از اختلاف هاست

احمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: کارگران و کارفرمایان دو بال صنعت و توسعه کشورند و صندوق تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فصل های مشترک بین کارگران و کارفرمایان محسوب می شود.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز افزود: دو قشر کارگر و کارفرما باید ایجاد تعامل و همدلی را با وجود هزینه بر بودن احتمالی این امر سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده و نقاط مشترک موجود را تقویت نمایند.

نائب رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرمایان را الزامی دانست و یادآور شد: ما خود را نماینده کارفرمایانی که نسبت به کارگران اجحاف می‌کنند، نمی‌دانیم.

محمدزاده با بیان اینکه در هر قشری اشخاصی وجود دارند که خود را تابع قانون نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: دو قشر کارگر و کارفرما باید در راستای تعامل بیشتر با پرهیز از بزرگنمایی اختلافات اندک موجود باید از اشتراکات موجود برای توسعه و پیشرفت کشور بهره گیرند.

وی در ادامه گفت: آمارها بیانگر استقرار بیش از 10 درصد صنایع کشور در آذربایجان شرقی است که از توانمندی بالای این منطقه حکایت دارد.