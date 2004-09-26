به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، بيانيه پاياني ششمين جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس به شرح زير است :

با عرض تبريك اعياد فرخنده شعبانيه و با سلام و درود به روان پاك شهيدان شاهد عرصه خبر، درود خدا بر لاله هاي پرپر خانواده خبر، درود و سلام به جاويدان ياد كاظم اخوان، كه سالهاست هزاران چشم در انتظار اوست و كسي جز خدا نمي داند كه اين يار سفر كرده كجاست.

سلام و درود به روح پرفتوح خبرنگار خبرساز، شهيد سرافراز حسن باقري فرمانده اي كه افتخار جامعه خبري است. درود خدا به روح بزرگ شهيد پرشور و شعور غلامرضا رهبر، درود و سلام خدا بر راوي فتح و سيد شهيدان اهل قلم آويني، آن مرد عارف روشن ضمير، و سلام و درود خدا بر محمد صارمي كه توسط ايادي مزدور آمريكا در ديار غربت شربت شهادت نوشيد، درود و سلام خدا به روان پاك راوي مظلوميت هاي حلبچه، سعيد جان بزرگي هم او كه اكنون ششمين جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس به شميم ياد او معطر گشته است.

به حول و قوه الهي ششمين دوره جشنواره در حالي برگزار مي شود كه پليدترين موجود قرن حاضر در چنگال آمران جنايات خود اسير شده است و اين خود سندي است بر مظلوميت مردمي پاك و شريف كه هشت سال براي حفظ مرز و بوم و ناموس و اعتقاد خويش در برابر ارتش تا بن دندان مسلح و حاميان جهاني او مقاومت كردند. در اين مقاومت سهم خبرنگاران كم نيست. اينان، همانا راويان پايداري ، مقاومت، مظلوميت، ايثار و از جان گذشتگي مردم ديارشان بودند.

هرچند در اين سالها كمتر يادي از راويان عشق ومقاومت مي شود اما آنان هنوز در تلاشند تا مبادا ثانيه اي از آن هشت سال از حافظه تاريخ زدوده شود.

جشنواره ششم با هدف تجليل و تكريم و نكوداشت عزيزاني برگزار مي شود كه لحظه لحظه عمر پربركتشان بيانگر مقاومت است. جشنواره هدفي به جز حمايت از مطبوعات و رسانه هاي فعال در عرصه تثبيت و ترويج فرهنگ پاك پايداري ندارد. اين جشنواره با الهام از حديث شريف مداد العلما افضل من دماء الشهدا، نام مداد عاشقان در خدمت مكتب شهيدان برخود گرفته است.

ماحصل تلاش اعضاي دبيرخانه جشنواره هيات محترم داوران و پرسنل فعال اداره كل روابط عمومي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و همچنين ياوراني كه از معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، به اين جشنواره پيوستند بر اين است كه تا جايي كه مقدور است از يكايك فعالان عرصه خبر دفاع مقدس تقدير كند اما چه كنيم كه بضاعتمان اندك است و سودايمان بسيار.

در پايان باعرض ارادت و اخلاص به ساحت مقدس حضرت ولي عصر ،منجي عالم بشريت عج و به نمايندگي از سوي تمامي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعاتي و فعالان عرصه دفاع مقدس، اعلام مي داريم:

1- ما خبرنگاران و اصحاب قلم دفاع مقدس بار ديگر با روح پرفتوح امام شهيدان، شهداي عرصه خبر و مقام عظيم ولايت حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي پيمان مي بنديم كه راويان پايدار و مقاومت ايران اسلامي باشيم.

2- اكنون كه ديكتاتور عراق به اسارت جنايتكاران كاخ سفيد در آمده اين حق مسلم و قانوني مردم ايران است كه آن جنايتكار جنگي را محاكمه كنند و از طرح پيشنهادي به اصحاب قلم تحت عنوان « محاكمه صدام در شهر من» حمايت و آمادگي خود را اعلام مي كنيم.

3- امسال سال پاسخگويي مسوولين نظام به مردم از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي نامگذاري شده است لذا ما خبرنگاران و فعلان مطبوعاتي در عرصه دفاع مقدس آماده ايم تا در پي اجراي فرامين رهبر عزيزمان پل ارتباطي ميان مردم و مسوولين باشيم و با عملكردي صادقانه و بدون وابستگي به جناحي خاص، اين رسالت را انجام دهيم.

4- ديگربار، از وزارت امورخارجه و دستگاههاي مربوط، خواهان پيگيري جدي در رابطه با وضعيت خبرنگاران اسير شده در جنوب لبنان و عودت كاظم اخوان، حاج احمد متوسليان و دو يار همراهشان به آغوش ميهن اسلامي هستيم. چگونه بايد فرياد كنيم كه سالهاست چشم به راه همكار و برادر عزيزمان لحظه اي آرامش نداشته ايم. همچنين از رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي خواستار پيگيري وضعيت اين چهار عزيز هستيم و اميدواريم سال آينده جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس با حضور عزيزان ياد شده برگزار شود.

5- و كلام آخر، ياد مي كنيم از بهزاد سپهر شاعر نغمه سراي دفاع مقدس كه در آستانه ايام دفاع مقدس آسماني شد و داغ بر دل تمامي دوستدارانش گذاشت. همچنين سلام و درود مي فرستيم به روان پاك سعيد جان بزرگي، هنرمندي كه تك تك آثارش در قالبهاي عكس، كاريكاتور، طرحهاي گرافيكي حكايتگر مظلوميت مردم و روح بلند اوست. شهيد سعيدي كه با دوربين خود جنايت رژيم صدام در حلبچه مظلوم را به گوش دنيا رساند و كلام آخر را نيز از آنچه كه سعيد در آخرين سفرش به بيت الحرام زمزمه كرد زمزمه مي كنيم.

خداحافظ شبهاي مسجد الحرام

خداحافظ نمازهاي جماعت

خداحافظ صفا و مروه

خداحافظ آب زمزم

خداحافظ پشت بام مسجد الحرام، خداحافظ

بازهم بايد وداع كرد و چه وداع سختي.