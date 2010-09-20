به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به‌سر می‌برد، عصر یکشنبه به وقت محلی در دیدار جلال طالبانی با اشاره به روابط تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت ایران و عراق، اظهار داشت: دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقاء مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای برخوردارند.

وی در این دیدار همچنین با تأکید بر ضرورت وجود امنیت و ثبات در عراق، اظهار امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک دولت قانونی عراق تشکیل شود.

رئیس جمهور افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: گسترش روزافزون روابط نزدیک تهران – بغداد به نفع دو ملت و صلح و امنیت منطقه‌ای است.

جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در تثبیت امنیت و ثبات در عراق، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت عراق و به‌دنبال تثبیت امنیت و یکپارچگی این کشور بوده است.

وی همچنین مناسبات دو کشور را رو به گسترش دانست و گفت: عراق به دنبال آن است که از تمام ظرفیت‌های ممکن برای ارتقاء روابط دو کشور استفاده کند.



