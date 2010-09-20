تولید فلزات ارزشمند با استفاده از فناوری نانو توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد نوشه - مجری طرح با اشاره به چالش های تولید منیزیم از اکسید آن (منیزیا) گفت: این چالش ها مربوط به دمای تعادل نسبتا بالا، بازگشت واکنش و تولید محصولات ریز دانه و اشتعال زا بودن آن می شود. حال آنکه با ایجاد سرمایش با نرخ های بسیار بالا، می توان از بازگشت واکنش بین محصولات گازی ممانعت به عمل آورد، ضمن آنکه تحت اتمسفر محافظ مناسب، محصولات نانوساختار را ایجاد کرد.

وی هدف از انجام این پژوهش را به کارگیری فرایند آسیاکاری مکانیکی برای فعال سازی واکنش گرها ذکر کرد و افزود: با استفاده از این فرایند دمای واکنش به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و سینتیک واکنش ها در محدوده دماهای کمتر تسریع می‌ شود.



این محقق با اشاره به جزئیات اجرای این پروژه تحقیقاتی، خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فعال سازی مکانیکی اثر قابل توجهی در پیشرفت فرایند احیای کربوترمی منیزیا دارد.



نوشه به کاربردهای این روش اشاره و اضافه کرد: روش ارایه شده در این پژوهش می تواند در صنایع تولید فلزات سبک، نظیر منیزیم مفید واقع شود از آنجا که این فلز ارزشمند در کشور تولید نمی شود و تامین آن تنها از طریق واردات صورت می گیرد، استفاده از روش های حرارتی نظیر احیای کربوترمی به دلیل پتانسیل بالای کشورمان در تامین انرژی می تواند از مزیت های اقتصادی بالایی برخوردار باشد.



به گفته وی این پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری دانشگاه توهوکو ژاپن اجرایی شد.