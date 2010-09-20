۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۸

گویتزمن برنده جایزه پولیتزر درگذشت

ویلیام اچ گویتزمن نویسنده و پژوهشگر که با کتاب "اکتشاف و امپراتوری" جایزه پولیتزر را از آن خود کرده بود در سن 80 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این پژوهشگر که با تحقیقاتش در زمینه سفرهای کاوشگران قرن نوزدهم مشهور شد، به دلیل سکته قلبی در منزلش جان سپرد.

ویلیام گویتزمن در سال 1930 در واشنگتن به دنیا آمد. وی در دانشگاه ییل تحصیل کرد و درجه دکترای خود را از همانجا دریافت کرد.
 
گویتزمن همزمان با جایزه پولیتز جایزه فرانسیس پارکمن را در سال 1967 به دست آورد که هر دو این جوایز به‌ خاطر کتاب معروف "اکتشاف و امپراتوری" به او اهدا شد و اعتبار زیادی برای این نویسنده به همراه داشت.
 
از دیگر آثار گویتزمن می‌توان به "اکتشافات ارتش در غرب آمریکا"، "وقتی عقاب فریاد کشید: افق خیالی در توسعه‌طلبی آمریکا" و "آن‌سوی انقلاب: تاریخ تفکر آمریکا از پین تا پراگماتیزم" اشاره کرد.
