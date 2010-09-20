دستگاه هوشمند هشدار دهنده جلوگیری از پارک خودرو ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، محمود هراتی و داود سعادتخواه این دستگاه هشداردهنده را در مدت سه ماه و با هزینه یک میلیون و 500 هزار ریال ساخته اند.

به گفته اختراع کنندگان این دستگاه، این سامانه هشدار دهنده برای فاصله های یک تا هفت متر تنظیم و برنامه ریزی شده است و قابلیت برنامه ریزی مجدد تاریخ و ساعت کار را داراست.

این مخترعان جوان که با تعبیه باطری امکان استفاده از دستگاه را در زمانهای قطع برق فراهم کرده اند، گفت: با قطع برق اطلاعات دستگاه پاک نمی شود و علائم هشداردهنده آن قابل نمایش بر روی صفحه نمایشگر LED یا اعلام کننده های صوتی IC است.

این دستگاه هوشمند با پخش علائم هشداردهنده، توقف خودروها را مقابل پل یا ورودی خانه و مغازه به صاحب ملک و راننده خودرو اطلاع می دهد.