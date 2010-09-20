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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۷

هفته پنجم لیگ برتر/

چلسی به پنجمین برد پیاپی خود دست یافت

چلسی به پنجمین برد پیاپی خود دست یافت

تیم فوتبال چلسی به پنجمین پیروزی پیاپی خود در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی یکشنبه شب در پنجمین هفته رقابت‌های لیگ برتر در زمین بلکپول به پنجمین برد متوالی خود دست پیدا کرد.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر موفق شد در دیداری خارج از خانه با نتیجه 4 بر صفر مقابل بلکپول به برتری دست یابد. سولومون کالو (2)، فلورن مالودا (12 و 41) و دیدیه دروگبا (30) گل‌های چلسی را در این بازی به ثمر رساندند.

منچسترسیتی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر در زمین ویگان آتلتیک قعرنشین به برتری رسید. کارلوس ته وز (43) و یحیی توره (71) گل‌های من سیتی را به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- چلسی 15 امتیاز
2- آرسنال 11 امتیاز - تفاضل گل 10+
3- منچستریونایتد 11 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- منچسترسیتی 8 امتیاز
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18- ویگان آتلتیک 4 امتیاز
19- اورتون 2 امتیاز
20- وستهام یک امتیاز

کد مطلب 1154598

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