خاویار تقلبی هم آمد/ بازار ناب ترین خاویار جهان کساد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شبه خاویارها یا خاویار بدلی و مصنوعی فقط از نظر ظاهری به خاویار شباهت دارند و دیگر فواید خاویار را ندارند و این نوع خاویار از برخی کشورهایی نظیر اسپانیا، ژاپن، آذربایجان و کشورهای مشترک المنافع به گلستان وارد می شود.

خاویار بدلی را حتی شبه خاویار نامیدن درست نیست و این محصول مصنوعی بوده و از نظر پروتئین و خواص نسبت به خاویار در رده پائینی قرار دارد.

براساس اعلام کارشناسان بهداشتی و شیلات، فروش خاویار به صورت قاچاق و بدلی، غیربهداشتی و غیرقابل مصرف است و با استانداردها فاصله دارد.

خاویار تقلبی از شکم ماهی خاویاری و تخم آن تولید نمی شود و این گونه های بدلی و مصنوعی خاویار فقط به دلیل افزودن مواد و رنگدانه ها، طعم خاویار را می دهند و هیچیک از خواص خاویار را ندارند.

ورود و قاچاق این گونه از مواد غذایی می تواند هم سلامت فرد را به مخاطره اندازد و هم به جایگاه واقعی خاویار ایران در جهان لطمه بزند.

مدیر ماهیان خاویاری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: ماهیان تقلبی ماهیان خاویاری نیستند و برای تولید آن از ترکیبات مختلف برای فرآوری و از اسانسهای رنگی استفاده می شود.

سید مصطفی عقیلی نژاد افزود: افزودن این رنگدانه ها و اسانس ها، سلامت انسانها را تهدید می کند و سرطانزاست.

نیمی از خاویار ایران در گلستان تولید می شود

وی اظهار داشت: این ماهیان خاویاری تقلبی از برخی کشورهای حاشیه خزر از جمله آذربایجان، تولید و از ترکمنستان وارد گلستان می شود و بر بازار خاویار استان لطمه وارد می کند.

وی یادآور شد: گلستان بزرگترین مرکز صید ماهیان خاویاری ایران است که باوجود کاهش هرساله استحصال این محصول، 50 درصد خاویار ایران و مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کند.

مدیر ماهیان خاویاری گلستان عنوان کرد: خاویار تقلبی یا شبه خاویار، تهدید برای جایگاه این استان در زمینه تولید این محصول است و ضروری است این نوع خاویار در مراکز بهداشتی شناسایی شده و وضعیت آن از نظر قانونی مشخص شود.

وی تاکید کرد: باید برای جلوگیری از ورود آن برنامه منسجمی ارائه شود تا شاهد از بین رفتن جایگاه خاویار گلستان در جهان نباشیم.

وی به تولید خاویار استان در شش ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: در این مدت 650 کیلوگرم خاویار در استان استحصال شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

عقیلی نژاد افزود: همچنین پنج مرکز فرآوری و صید ماهیان خاویاری در استان وجود دارد که مطابق با قوانین و استانداردهای اتحادیه اروپا فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: انقراض گونه های ماهیان خاویاری نگران کننده است و در دوره 20 ساله، تولید خاویار در خزر 20 برابر کاهش یافته است.

سید مصطفی عقیلی نژاد بیان داشت: 45 درصد صادرات خاویار دریای خزر مربوط به ایران است و برای حفظ جایگاه ایران و گلستان در این عرصه باید تهدیدهای فراروی را کاهش دهیم.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش ‌ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند و براساس‌ تحقیقات انجام گرفته‌، ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در منطقه در حال‌ انقراض‌ است.

علی اکبر پاسندی افزود: از دلایل عمده کاهش میزان صید ماهیان خاویاری را می توان ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه ‌های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل ‌های‌ تخم ریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه ‌ها، آلودگی های مختلف در محیطهای آبی، کامل نبودن قانون حفاظت از منابع آبزیان، صید بی رویه و غیرمجاز و ناکافی بودن تکثیر مصنوعی برشمرد.

وی اظهار داشت: یگان حفاظت منابع آبزی برای صیانت و حفظ ذخایر منابع آبزی و جلوگیری از انقراض نسل برخی گونه های ماهیان خاویاری، با کنترل و پیشگیری از صید غیرمجاز تمامی مناطق استان گلستان را تحت نظارت و بازرسی قرار می دهند.

مدیرکل شیلات گلستان خاطرنشان کرد: حفاظت و نگهداری از این ذخائر عظیم امری ضروریست و با مشارکت بیشتر ساحل نشینان و با مدیریت و برنامه ریزی یگان حفاظت از منابع آبزی این امر محقق می شود.

خاویار تقلبی که از مبادی غیرقانونی و توسط افراد فرصت طلب و سودجو وارد کشور می شود، با قیمتی بسیار پایین‌تر از خاویار طبیعی توزیع می‌شود، کاملا غیربهداشتی هستند.



خاویار تقلبی به دلیل استفاده از چربی‌های گیاهی و اسانس برای سلامتی مصرف کنندگان مضر و استفاده مداوم آن اثرات سوء به جا می‌گذارد.