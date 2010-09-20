گزینه نظامی علیه تهران غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "کاولین پاول" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ان بی سی اظهار داشت: فکر نمی کنم که آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران حمله کنند.

وی افزود: تحریم های بین المللی علیه ایران هرگز این کشور را ترغیب نمی کند تا از آنچه که به عنوان حق مشروع هسته ای خود یاد می کند، دست بکشد و ایالات متحده احتمالا مجبور به پذیرش این حق هسته ای است.

همچنین معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاستهای نظامی با اشاره به گزارش برخی رسانه ها درباره موافقت با ماجراجوئی تل آویو علیه ایران گفته است: سیاست آمریکا در برابر ایران ادامه تحریمها است و دیگر دیدگاه ها حدس و گمان است.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا افزود : انتخاب سیاست نزدیک شدن به ایران به معنای موافقت واشنگتن با اقدامات تهران نبود بلکه این سیاست می توانست کشورهای دیگر را برای اتخاذ تصمیمات سخت تر علیه تهران در صورت ادامه اقدامات فعلی ایران متقاعد کند و صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد دقیقا بر اساس همین سیاست حاصل شده است.

