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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

قهرمانی چابک:

وزارت جهاد کشاورزی از مرکز بین‌المللی - منطقه‌ای تحقیقات برنج حمایت کند

وزارت جهاد کشاورزی از مرکز بین‌المللی - منطقه‌ای تحقیقات برنج حمایت کند

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان بر ضرورت حمایتهای همه جانبه دولت و وزارت جهاد کشاورزی از مرکز بین‌المللی - منطقه‌ای تحقیقات و آموزش برنج تاکید کرد.

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج (IRRI) وابسته به سازمان مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی (CGIAR) بزرگترین و معتبرترین مرجع تحقیقات برنج در دنیاست.

وی اظهار داشت: ایران نیز از سال 1976 همکاری‌های گسترده علمی را با IRRI از طریق وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در زمینه‌های مختلف داشته است.

استاندار گیلان گفت: نتایج این همکاری ‌ها، توسعه تحقیقات برنج، آموزش، تعلیم محققان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و دوره های آموزشی کوتاه مدت، تحقیقات مشترک، معرفی ارقام جدید برنج، افزایش تولید و بهبود امنیت غذایی بوده است.

وی عنوان کرد: این همکاری‌ متقابل، استعداد ایران، امکانات مجهز، اعضای علمی برجسته، تجمع مراکز علمی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در مجاورت یکدیگر و به ویژه میل به همکاری و مشارکت مدیران ارشد اجرایی استان در مجموع قابلیتهای قابل عرضه استان گیلان را به گونه ای ارائه کرد که در جلسات مشترک و سپس مباحثات طولانی و بررسی های کارشناسانه، در نهایت همکاری ‌های ایران و ایری وارد فاز جدید خود شد و توافقنامه مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ایری برای تأسیس مرکز بین‌المللی منطقه ‌ای در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به امضاء رسید.

قهرمانی چابک یادآور شد: افتتاح دفتر این مرکز بین‌المللی در واقع با هدف مشارکت محققان ایرانی در افزایش توانمندیهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی کشورهای همسایه، آسیای میانه و شرق آفریقا خواهد بود و ایران، گیلان و رشت مسئولیت اجرای برنامه ‌های بین‌المللی ایری را در منطقه بعهده خواهند داشت.

کد مطلب 1154606

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