روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج ( IRRI ) وابسته به سازمان مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی ( CGIAR ) بزرگترین و معتبرترین مرجع تحقیقات برنج در دنیاست.

وی اظهار داشت: ایران نیز از سال 1976 همکاری‌های گسترده علمی را با IRRI از طریق وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در زمینه‌های مختلف داشته است.

استاندار گیلان گفت: نتایج این همکاری ‌ها، توسعه تحقیقات برنج، آموزش، تعلیم محققان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و دوره های آموزشی کوتاه مدت، تحقیقات مشترک، معرفی ارقام جدید برنج، افزایش تولید و بهبود امنیت غذایی بوده است.

وی عنوان کرد: این همکاری‌ متقابل، استعداد ایران، امکانات مجهز، اعضای علمی برجسته، تجمع مراکز علمی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در مجاورت یکدیگر و به ویژه میل به همکاری و مشارکت مدیران ارشد اجرایی استان در مجموع قابلیتهای قابل عرضه استان گیلان را به گونه ای ارائه کرد که در جلسات مشترک و سپس مباحثات طولانی و بررسی های کارشناسانه، در نهایت همکاری ‌های ایران و ایری وارد فاز جدید خود شد و توافقنامه مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ایری برای تأسیس مرکز بین‌المللی منطقه ‌ای در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به امضاء رسید.

قهرمانی چابک یادآور شد: افتتاح دفتر این مرکز بین‌المللی در واقع با هدف مشارکت محققان ایرانی در افزایش توانمندیهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی کشورهای همسایه، آسیای میانه و شرق آفریقا خواهد بود و ایران، گیلان و رشت مسئولیت اجرای برنامه ‌های بین‌المللی ایری را در منطقه بعهده خواهند داشت.