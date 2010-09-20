قوانین شهرداریها نیاز به اصلاح دارد

سیف‌الله علی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: ماده 100 قانون شهرداری‌ها راه را برای تخلف در ساخت و ساز باز کرده است و این امر سبب شده هر مالکی با اعمال سلیقه خود مبادرت به اجرای ساخت و ساز کند ضمن اینکه در بحث مبلمان شهری نیز در زمینه نما و طبقات، روشهای سختگیرانه و قانونمندی وجود ندارد که این موضوع سبب شده بی‌نظمی و ناهماهنگی در این بخش را در بسیاری از پرونده‌ها شاهد باشیم.

وی بیان داشت: ساخت و سازهای ناهمگون و دور از ضوابط و اصول شهرسازی و حاشیه‌نشینی دو پدیده ناخوشایند بیشتر شهرها است که نتیجه آن پیدایش چهره زشت و نازیبای شهرها و آسیب‌های اجتماعی است.

وی درباره علل و اثرات ناشی از آن اظهار داشت: چون در حوزه ساخت و ساز، اصول شهرسازی به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و ضوابط ‌و طرح‌های تفصیلی نیز در قالب کتابچه بایگانی باقی مانده و عمده مواد قانون شهرداری‌ها مربوط به 50 سال قبل است، سبب به وجود آمدن چنین معضلاتی در سطح شهرها شده است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر بابل افزود: در کمیسیون ماده 100 به دلیل اینکه شهرداری نقش و اعمال پررنگی نداشته و اعضای کمیسیون از دانش فنی برخوردار نیستند، همچنین عدم دانش و ناآشنایی اعضا با ضوابط طرح تفصیلی معمولا رای بر جریمه است و برخی پرونده‌های خاص که شاکی خصوصی داشته باشد و رای کمیسیون بر تخریب ساختمان خارج از ضوابط باشد با مراجعه فرد به دیوان عدالت اداری و مطرح شدن موضوع در کمیسیون ‌های هم‌عرض این رای شکسته شده است.

وی تصریح کرد: این مشکل بدون حل باقیمانده و اینجاست که اصلاح جدی قوانین شهرداری‌ها ضروری است.

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی استان مازندران درباره مشکلات بخش اجرای ساختمان افزود: در این بخش هم متولی خاصی که تمام امور مربوط به اجرای ساختمان را به عهده داشته باشد، وجود ندارد و هماهنگی لازم نیز بین مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی و مجریان و کارفرمایان دیده نشده و نقشه و طراحی‌‌های اولیه در عمل اجرایی نمی‌شود.

علی‌نیا تصریح کرد: علاوه بر این سازندگان بخش ساختمان فاقد دانش کافی هستند به ویژه در سال‌های اخیر نگاه تجاری و سودجویانه حوزه ساخت و ساز مزیدی بر علت شده تا شاهد ورود سازندگانی که هیچ سنخیتی با ساخت و ساز ندارند در این صنف باشیم.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر بابل به راهکار حل این معضل پرداخت و گفت: در جلسه مشترکی که با استاندار، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان و تنی چند از مدیران برگزار شد، پیشنهاد صدور پروانه موقت به عنوان راهکار ارائه شد که این اتفاق می‌تواند به جلوگیری از این وضعیت کمک کند و متعاقب آن اعمال روش‌های سختگیرانه در ساخت و سازهای بدون پروانه و جلوگیری از تفکیک‌های زمین‌های خارج از ضوابط می‌تواند به عنوان یک روش عملی موثر باشد.

علی‌نیا گفت: با توجه به اینکه عمده افرادی که در این منطقه زندگی می‌کنند از قشر آسیب‌پذیر جامعه بوده و از رفع حداقل نیاز خود محروم هستند، صدور پروانه موقت با حفظ کاربری سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها با تسهیل امور و ارائه نقشه‌های خاص و تسهیلات به ساخت و سازهایی با رعایت اصول فنی می‌تواند به این امر کمک کند.