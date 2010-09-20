تیم تیراندازی ایران با کسب هشت مدال در رده هفتم جهان ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان با حضور نمایندگان 29 کشور از 24 تا 28 شهریورماه و در دو بخش اهداف پروازی و اهداف ثابت در لهستان برگزار شد که در نهایت نمایندگان کشورمان با کسب هشت مدال طلا، نقره و برنز در رده‌بندی مدالی زنان و مردان در مکان هفتم جهان ایستادند.

در رده‌بندی نهایی این رقابت‌ها تیم فرانسه در مجموع مدال‌های هر دو بخش زنان و مردان و هر دو مسابقه اهداف ثابت و پروازی با کسب 11 مدال (6 طلا، سه نقره و دو برنز)، لهستان میزبان مسابقات با 11 مدال (چهار طلا، سه نقره و چهار برنز) و کره جنوبی با هشت مدال (سه طلا، سه نقره و دو برنز) در رده‌بندی مدالی مسابقات عنوان اول تا سوم را از آن خود کردند.

تیم تیراندازی ایران هم که با ترکیب 9 ورزشکار تنها در بخش تفنگ تیمی و انفرادی بانوان و تپانچه انفرادی مردان برای اولین بار در رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان حاضر شده بود با کسب هشت مدال (دو مدال طلا، چهار نقره و دو برنز) در اولین حضور خود بعد از کشورهای آلمان، جمهوری چک و چین در رده‌بندی نهایی در مکان هفتم قرار گرفت.

در آخرین روز این مسابقات که یکشنبه شب در لهستان برگزار شد، تیراندازان کشورمان در بخش انفرادی تفنگ سه وضعیت به رقابت با حریفان پرداختند. در این بخش مه‌لقا جام‌بزرگ و الهه احمدی با موفقیت از مرحله مقدماتی به مرحله فینال صعود کردند.

مه‌لقا جام‌بزرگ در مرحله فینال در بین هشت تیرانداز برتر دانشجویان جهان در رده پنجم ایستاد و الهه احمدی عنوان هفتم را کسب کرد. تیراندازان کشورمان در مواد فوق در رقابت‌های جهانی عناوین زیر را بدست آوردند:

ماده تفنگ بادی 10 متر بانوان:

* مریم طالبی - مدال طلا

* مه‌لقا جام‌بزرگ - مدال نقره

* تیم ایران با ترکیب مه‌لقا جام بزرگ، الهه احمدی و مریم طالبی - مدال طلا

ماده تپانچه انفرادی مردان:

* ابراهیم برخورداری مدال نقره

* تیم ایران هم با ترکیب ابراهیم برخورداری، سامان توکلی و رضا غریب‌لو - مدال برنز

ماده تپانچه بادی 10 متر مردان:

* تیم ایران با ترکیب ابراهیم برخورداری، سامان توکلی و رضا غریب لو - مدال برنز

ماده تفنگ خفیف 50 متر درازکش بانوان:

تیم ایران با ترکیب الهه احمدی، هانیه خندان و مریم طالبی - مدال نقره

ماده تفنگ سه وضعیت بانوان:

تیم ایران با ترکیب الهه احمدی، مه‌لقا جام‌بزرگ و مریم طالبی - مدال نقره

تیم تیراندازی دانشجویان ایران فردا ساعت 2 بامداد روز سه‌شنبه 30 شهریورماه از طریق پرواز استانبول وارد فرودگاه امام خمینی(ره) می‌شود.