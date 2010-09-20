توافق سران سیاسی تنها ضامن پایان ناامنیهای عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر امروز در مقاله ای با عنوان " کشتار عراق تا به کجا؟ " نوشت: در حالیکه این روزها عراق از تشکیل نشدن دولت جدید در رنج است و در عین حال سران سیاسی توان دست یابی به توافق در این باره را ندارند ، روزگذشته عراقی ها بار دیگر شاهد کشتاری دیگر بودند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان گرداب خشونت و کشتار تنها زمانی می خشکد که گروه های سیاسی برای حل مشکل تشکیل دولت جدید که همچنان بر سر عراق و عراقی ها سایه شومی افکنده است، به توافق دست یابند.

چراکه اگر این توافق دیر دست یابد بی هیچ تردیدی بار دیگر شاهد کشتار مردم بیگناه عراق خواه از نیروهای پلیس یا غیرنظامیان خواهیم بود کسانی که امیدوار به تشکیل عراقی جدید هستند.

الشرق درادامه می افزاید: ما بر این باوریم که چنین وضعیتی درعراق تنها نیازمند آن است که سران عراقی از هر طایفه و حزبی که هستند مسئولیت خود را به نحو احسن واکمل و با در نظر داشتن منفعت عراق و آینده آن انجام دهند.

سران عراق در گام نخست باید درصدد عبور از بحران تشکیل دولت عراق باشند تا به این ترتیب کشورشان از حمام خون و کشتار روزانه پاک و روند جدیدی شروع شود و درحقیقت سایه تاریک دسیسه ، فتنه و توطئه ها از بین برود و این کشور به سوی بازسازی و پیشرفت حرکت کند.

الشرق درپایان با اشاره به آغاز نشست مقدماتی وزیران کشور همسایه عراق در بحرین نوشت: عراق امروز و بیش از هر زمان دیگری به حمایت و یاری همسایگان خود به شدت نیازمند است تا در نتیجه آن بتواند سیطره و هیبت حقیقی خود را به دست آورد و در پی آن نیز امنیت و ثبات در این کشور و همچنین بالطبع آن در کشورهای همسایه برقرار شود.