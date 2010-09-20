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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۳

زمین لرزه ای به شدت 3.5 ریشتر جنوب کرمان را لرزاند

زمین لرزه ای به شدت 3.5 ریشتر جنوب کرمان را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای 3.5 ریشتری ساعاتی پیش قلعه گنج در جنوب کرمان را به لرزه در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زلزله ای با شدت 3.5 ریشتر ساعت 7 و 25 دقیقه  صبح دوشنبه جنوب استان کرمان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه در شهر قلعه گنج و در عمق پنج کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 58.69 درجه طول جغرافیایی و 37.59 درجه عرض جغرافیایی است.

با وقوع این زمین لرزه تعداد زلزله های هفته گذشته کرمان به سه زمین لرزه رسیده است.

در استان کرمان 18 گسل فعال وجود دارد که به جزء قسمت کوچکی از شهرستان سیرجان سایر مناطق استان را در بر گرفته اند.

بنا به اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی در بر نداشته است.

 

 


 

کد مطلب 1154637

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