تنها 37 درصد از انتقال آب شیرین دره به بجنورد انجام شد

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: اتمام پروژه آبرسانی از سد شیرین دره به بجنورد نیاز به 60 میلیارد تومان اعتبار دارد و ارزیابی این است که تاکنون 37 درصد پروژه انجام شده و تجهیزات لازم آن توسط عوامل مربوطه خریداری شده است.

وی بیان کرد: با پیگیری و همکاری دستگاه های مختلف بیش از 40 کیلومتر مسیر انتقال آب از سد شیرین دره تا بجنورد زمینهایش تملک شده و طرح با سرعت در حال اجراست.

شفقت اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده امسال از محل اعتبارات خشکسالی وزارت نیرو 30 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیدا کرده و جهشی در روند اجرای آن ایجاد خواهد کرد.



استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار این پروژه تا آخر سال 1391 به اتمام خواهد رسید.



وی همچنین در خصوص محل واگذاری صنوف آلاینده به خبرنگار مهر گفت: فرمانداری شهرستان بجنورد با هماهنگی دستگاههای مربوطه کمیسیون فوق العاده ای را در خصوص مطالعه دقیق و حل مشکلات پروژه باید داشته باشند.



وی گفت: مطالعه جامع در خصوص طرح انجام و شهرداری کار آماده سازی را ادامه دهد.



شفقت بیان داشت: همزمان با تهیه نقشه تفصیلی فاز دوم، میزان تأسیسات مورد نیاز بر آورد زمانبندی اجرای طرح هر چه زودتر قطعات مربوط به اشخاص را مشخص کنید.



وی اعلام کرد: مساحت پروژه 44 هکتار است که بین چهار صنوف آلاینده بعد از آماده سازی واگذار خواهد شد.



استاندار خراسان شمالی گفت: با اجرای این طرح و استقرار صنوف آلاینده مشکل آلودگی و ترافیک شهر بجنورد به حداقل خواهد رسید.



ابوطالب شفقت در خصوص علت عقب ماندگی بیشتر پروژه های خراسان شمالی نیز گفت: بدلیل کمبود اعتبار روند پیشرفت این پروژه ها تاحدودی به تاخیر افتاده اما اجرای بیشتر پروژه ها به دلیل کسری بودجه، از برنامه عقب مانده است.

وی بیان کرد: دستور اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای تکمیل طرح انتقال آب به بجنورد توسط وزیر نیرو صادر شده است که برای تخصیص آن پیگیر هستیم و برای اجرای 10 کیلومتر از کمربندی شمالی هم اقدامهای موثری انجام شده است.



وی افزود: تصفیه خانه فاضلاب تا دو ماه دیگر به بهره برداری می رسد.