گلستان در تولید میگو موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا مهرجو شامگاه یکشنبه در کارگاه آموزشی پرورش ماکیان در گرگان با اشاره به معنای واژهای محیط زیست اظهار داشت: مجموعهای از محیط جاندار و بیجان و روابط حاکم بین آنها همان محیط زیست است.
وی لزوم وجود جامعهای با حداکثر تنوع را ضروری دانست و بر تکامل حیات گونههای مختلف طی میلیاردها سال را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسائل زیست محیطی بر اقتصاد پایدار رابطه مستقیمی دارد و تولید برمبنای توسعه پایداری است که مقطعی نباشد.
کارشناس ارشد محیط زیست، شناسایی گونههای قابل پرورش در قالب طرحهای مطالعاتی را در راستای تنوع بیشتر تامین مواد غذایی بشر معرفی کرد و افزود: پس از اولویتبندی در امر پرورش سایر ماکیان به مکانیابی میپردازیم.
وی به رقم 20 درصدی در شناخت تنوع زیستی اشاره کرد و افزود: آمار و بررسیها نشان میدهد تا شناخت کامل تنوع زیستی راه طولانی در پیش داریم.
مهرجو از اهلی کردن برخی از حیوانات به عنوان عاملی در راستای تامین مواد غذایی بشر یاد کرد و افزود: باید در قالب طرحهای مطالعاتی گونههای قابل پرورش را شناسایی و پس از لحاظ اولویتها نسبت به پرورش آنها مکانیابی کنیم.
به گفته وی استعدادیابی اساسیترین اقدامی است در کشور که وجبی از خاک با استفاده از آن بلااستفاده نمیماند و شکست گریبانگیر سیاستها نمیشود.
کارشناس ارشد محیط زیست، با اشاره به توجه به جهت جغرافیایی و شکل زمین در پرورش ماکیان خاطر نشان کرد: چنانچه میزان انرژی خورشیدی مورد نیاز در مزارع پرورش طیور و در نظر گرفتن زاویه نور خورشید در آن و استفاده از جهت وزش باد با هدف صرفهجویی در مصرف برق در راستای سرد کردن کارگاه مورد توجه مسئولان قرار گیرد احداث مزارع با موفقیت بیشتری همراه است.
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