ثبت نام 40 هزار مودی در مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی می شود

محمد قاسم پناهی شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش مالیات بر ارزش افزوده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به آغاز مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: پیش بینی می شود مطابق آمار بانک اصناف کشور در این مرحله از این طرح بیش از 40 هزار مودی مالیاتی اقدام به ثبت نام کنند.

وی با تاکید بر استمرار این طرح در مراحل بعدی، بیان داشت: طرح مالیات بر ارزش افزوده قرار است در یک دوره آزمایشی پنج ساله به طور کامل اجرا شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به زمان شروع این طرح از سال 87، خاطرنشان کرد: مرحله پایانی طرح مالیات بر ارزش افزوده سال 92 اجرایی خواهد شد.

پناهی با تاکید بر اینکه در این مدت زمان باید گستره مالیاتی ما کامل شود، ادامه داد: برنامه زمانی این طرح تدوین شده ولی روند اجرای آن بستگی به بسترسازی مناسب و آموزش دارد که بر اساس این امر پیش خواهیم رفت.

فراخوان مرحله پنجم طرح مالیات بر ارزش افزوده نهایی شده است

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره اجمالی به گام های بعدی اجرای این طرح در کشور، عنوان کرد: ما در حال حاضر فراخوان مرحله پنجم طرح مالیات بر ارزش افزوده را نیز با شورای اصناف کشور نهایی کرده ایم.

وی زمان فراخوان آموزش مرحله پنجم را نیمه دوم امسال دانست و گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده نیز مرحله ششم طرح مالیات بر ارزش افزوده روی اشخاص حقوقی خواهد بود و با اجرای این مرحله از طرح، کل این افراد تحت پوشش قرار می گیرند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مرحله هفتم طرح مالیات بر ارزش افزوده را مربوط به خرده فروشیها دانست و گفت: این مرحله از طرح سال آینده آغاز خواهد شد که البته زمان اجرای آن اول سال نخواهد بود.

پناهی خاطرنشان کرد: مرحله هفتم طرح مالیات بر ارزش افزوده در فازبندیهای مختلف اجرا می شود و این مرحله به یکباره اجرایی نخواهد شد.

وی ادامه داد: این مرحله از طرح از آن جهت اهمیت دارد که عمده مودیان ما در بخش خرده فروشی قرار دارند.

136 کشور دنیا طرح مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند

وی مالیات بر ارزش افزوده را مالیات بر مصرف دانست و بیان داشت: در دنیا بحث مالیات بر ارزش افزوده در سه بخش تولید، درآمد و مصرف وجود دارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در کشور ما تنها بحث مالیات بر مصرف با روش گرفتن صورت حساب مطرح است، یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده در دنیا برای اولین بار توسط کشور آلمان مطرح و توسط فرانسه اجرایی شد.

پناهی، کره جنوبی را اولین کشور آسیایی وضع کننده این مالیات دانست، یادآور شد: تاکنون 136 کشور دنیا طرح مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کرده اند.

ایران کمترین نرخ را در بحث مالیات بر ارزش افزوده دارد

وی با اشاره به روند شتابان اجرای این طرح را از ابتدای سال 2000 در کشورهای مختلف دنیا، خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر ارزش افزوده در 50 درصد کشورهای دنیا به صورت تک نرخی و در 30 درصد به صورت دو نرخ اجرایی می شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 48 درصد کشورهای دنیا نرخ 15 تا 20 درصد را در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده اند.

پناهی با بیان اینکه 24 درصد کشورها نیز نرخ 10 تا 15 درصد را در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اند، یادآور شد: این در حالیست که کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کشورمان است.

تدوین مقدمات برای جذب 1500 نیروی جدید در ساختار معاونت مالیات بر ارزش افزوده

وی با اشاره به آغاز طرح مالیات بر ارزش افزوده در ایران، بیان داشت: در راستای اجرای این طرح ساختار معاونت مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی شکل گرفت.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به جذب یک هزار و 248 نفر نیرو در قالب این ساختار خبر داد و گفت: همچنین مقدمات جذب یک هزار و 500 نیروی جدید نیز در این زمینه در دست تدوین است.

پناهی از تدوین آئین نامه جامع مشاوران مالیاتی خبر داد و گفت: در حال حاضر این آئین نامه در مراحل تدوین نهایی است.

وی همچنین به فعالیتهای این معاونت در حوزه اطلاع رسانی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا دو سایت برای بحث مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است که یکی از این وب سایت ها دارای ماهیت اطلاع رسانی است.

77 هزار مودی مالیاتی تحت آموزش قرار گرفتند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به تهیه یک وب سایت برای ثبت نام مودیان مالیاتی و ثبت اظهار نامه ها اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون در راستای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده 77 هزار و 510 نفر مودی به صورت مستقیم تحت آموزش قرار گرفته اند.

پناهی همچنین از توزیع 120 هزار نسخه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 200 هزار بسته آموزشی نیز در این رابطه توزیع شده است.

وی از تربیت 120 هزار نیرو در سطح کشور در این رابطه خبر داد و افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای اجرا می شود که تاکنون در چهار نوبت مشمولین این طرح شناسایی شده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در مرحله چهارم این طرح وارد مرحله خرده فروشی می شویم، بیان داشت: با اجرای این مرحله بعد از دو سال از آغاز طرح وارد بحث اصناف شده ایم.

پناهی با تاکید بر توسعه آموزش ها در این زمینه، گفت: آموزشهای ما به صورت رایگان است و هر کسی که می خواهد در این زمینه آموزش ببیند می تواند ثبت نام کند.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی برای اتحادیه ها در استانهای مختلف کشور، افزود: همچنین در این راستا برای تمام اتحادیه های استان تهران بسته آموزشی ارسال شده است.