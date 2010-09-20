تهرانیها 3.5 میلیارد تومان به سیل زدگان پاکستانی کمک کردند

محمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم استان تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته (روز همبسیتگی با مردم پاکستان) بیش از سه میلیارد و 500 میلیون تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی کمیته امداد هدیه کرده اند گفت: از این مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان کمک نقدی و بیش از دو میلیارد تومان کمک غیر نقدی بوده است.

وی افزود: همچنان دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی از شهرهای اسلامشهر، تهران، ری و دیگر شهرهای استان تهران ادامه دارد که تمامی اقلام و وجوه نقدی به کمیته امداد کشور منتقل شده تا پس از هماهنگی با ستاد مدیریت بحران کشور به نحو صحیح به دست سیل زدگان پاکستانی برسد.

تهرانیها 100 میلیون تومان فطریه دادند

رئیس کمیته امداد استان تهران در ادامه از دریافت بیش از 100 میلیون تومان فطریه در استان تهران خبر داد و افزود: بر اساس شرع مقدس اسلام و فتوای مراجع عظام وجوه فطریه عام و سادات و همچنین وجوه کفاره میان نیازمندان تقسیم می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجوه کفاره تنها به توزیع نان اختصاص دارد گفت: بر اساس فتوای مراجع می توان از وجوه کفاره برای توزیع برنج میان نیازمندان نیز استفاده کرد.

فاضلی در مورد نحوه توزیع فطریه سادات و عام گفت: فطریه عام را نمی توان میان سادات نیازمند توزیع کرد ولی فطریه سادات را می توان میان عام توزیع کرد که اولویت اول برای توزیع فطریه سادات، سادات نیازمند تحت حمایت کمیته امداد است.