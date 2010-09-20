شهر تاریخی سیروان؛ ذوق معماری ساسانی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهر تاریخی سیروان (شیروان) در حوزه شمالی استان ایلام و شمال شرقی شهر ایلام در دامنه های اطراف و لایه های زیرین سراب کلان واقع در شهرستان شیروان چرداول بصورت نیمه مدفون با بقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد.
این شهر از جمله مراکز زیست محیطی باستانی است که در دوره های میانکوهی زاگرس واقع شده است.
وجود آب فراوان و چشمه های جوشان و رودخانه خروشان در این شهر یاد آور همزادی توأم آب و آبادی در ایران و تلفیق معماری خاص و با شکوه با آب مظهر پاکی و زایش و زندگی است.
آنگونه که در فیروز آباد فارس و طاق بستان کرمانشاه و تخت سلیمان در آذربایجان غربی نیز دیده می شود، سنت استفاده از سنگ و ملات، ساروج و گچ طبیعی یاد آور شیوه های معماری قلعه دختر فارس و شهر تاریخی سیمره در دره شهر است.
این امر به قول دمرگان باستان شناس فرانسوی مبنایی بر ساسانی بودن این شهر است سنتی که تا سده های سوم و چهارم قرون اولیه اسلامی در دره های میانکوهی زاگرس حفظ شده است.
این شهر در دوران شکوه و عظمت خود مرکز ایالت "ماسبذان" از شهرهای مهم و آباد ایران در دوره ساسانی بوده و وجود پلهای و راه ها و محوطه ها و قلاع و سکونت گاههای باستانی در این محوطه گویای اهمیت این شهر است.
بر اساس گزارشها و آثار مکتوب از جغرافیای نویسان اسلامی و خاورشناسان، سیروان شهری مهم و معتبر بود و در عصر ساسانیان رونق بیشتری داشت و موقعیت خود را تقریباً تا قرن چهارم هجری حفظ کرده است.
بعد از حکومت آل بویه به دلیل انتقال مراکز حومتی از غرب ایران(بغداد، تیسفون، همدان) به نواحی شرق ایران اطلاعاتی در مورد سیروان و دیگر نواحی حاشیه غربی زاگرس در آثار مورخان دیده نمی شود.
شاید این انتقال پایتختها موجب شد تا اینکه حدود هزار سال سکونت تاریخی در نواحی غرب ایران خصوصاً در محدوده شهرهای باستانی سیروان و سیمره داشته باشیم.
امروزه در سکونت ویرانه های این شهر می توان کیفیت شهر سازی و ذوق معماری عصر ساسانی را مشاهده کرد.
هر چند این محوطه باستانی مورد بررسی علمی قرار نگرفته و کاوشهای باستانشناسی در آنجا صورت نپذیرفته است.
روستای فعلی سرابکلان بر روی بناهای متعدد و مختلف باقی مانده از این شهر تاریخی ساخته شده است که به بررسی مشخصات برخی از این بناها اشاره می شود.
در وسط روستا مجموعه اطاقهای به هم پیوسته ای به صورت یک تل بزرگ دیده می شود که بر فراز آن پی اطاق های منظم مربع شکل طبقات بالایی ساختمان مشخص و معلوم است.
اما طبقه یا طبقات پایین که به عنوان انبار و کاهدان مورد استفاده اهالی قرار می گرفت، هنوز سالم و پابرجا باقی مانده است.
سبک معماری بناهای سیروان با برخی آثار از جمله شهر باستانی سیمره (دره شهر) و قلعه های موجود در پشته های کبیر کوه از جمله قلعه شیخ مکان و بهرام چوبین و نیز پل چم آب برده و نزدیکی دره شهر قابل مقایسه است.
وقتی ساختمانهای باقی مانده از سیمره را اب بناهای سیروان مقایسه کنیم، می بییم که سبک بنا، نوع طاق و نوع مصالح آنها تقریباً یکی است.تمامی بناهای دره شهر (سیمره باستان) از قلوه سنگ ساییده شده ساخته شده است.
سیمره شهری با قصرها، کاروانسراها و خانه های مختلف است که خیلی از آنها هنوز بر پا هستند.
قلوه سنگهای بکار رفته در بناهای سیمره از کناره های رود سیمره و قلوه سنگ هایی که در ساختمان شهر شیروان مورد استفاده قرار گرفته از کناره های رود شیروان آورده شده است.
بیشتر گچ مورد استفاده در شهرهای شیروان و سیمره از کوه ها و تپه های اطراف که اکثراً سازنده های آنها گچی است آورده شده است.
سقف های بناهای هر دو شهر یاد شده از قلوه سنگ و ملاط گچ به صورت گنبدی در آمده و یا با طاق های هلالی ساخته شده است.
کارشناس میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط گفت: کار نقشه برداری شهر تاریخی سیروان از آثار مربوط به دوره ساسانی در استان ایلام با هدف بررسی وضعیت حریم این شهر به اتمام رسیده است.
محمد جواد خانزادی اظهار داشت: تملک این شهر تاریخی از برنامههای آتی معاونت است.
وی افزود: همچنین تهیه نقشه باستانشناسی استان به روش GIS و ایجاد موزه تخصصی باستانشناسی شهرهای ایلام و دهلران برای آینده پیش بینی شده است.
خانزادی مطالعه سایت موزه دره شهر و اجرای فاز نخست آن را از دیگر پروژههای مورد نظر معاونت برشمرد که در این راستا قرار است پیمانکار و مشاور قوی برای واگذاری این پروژه شناسایی شود.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: ساخت مخزن امن اموال فرهنگی تاریخی، بهره برداری از دو قلعه تکمیل شده استان (قلعه کنجانچم، قلعه میرغلام هاشمی) از دیگر برنامههای معاونت است.
معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی ایلام یادآور شد: افتتاح مرکز زبان و گویش استان و انجام پژوهش های زبان شناسی را در برنامه داریم.
شهر تاریخی سیروان (شیروان) در حوزه شمالی استان ایلام و شمال شرقی شهر ایلام در دامنه های اطراف و لایه های زیرین سراب کلان واقع در شهرستان شیروان چرداول به صورت نیمه مدفون با بقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد.
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