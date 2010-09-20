شهر تاریخی سیروان؛ ذوق معماری ساسانی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهر تاریخی سیروان (شیروان) در حوزه شمالی استان ایلام و شمال شرقی شهر ایلام در دامنه های اطراف و لایه های زیرین سراب کلان واقع در شهرستان شیروان چرداول بصورت نیمه مدفون با بقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد .

این شهر از جمله مراکز زیست محیطی باستانی است که در دوره های میانکوهی زاگرس واقع شده است .

وجود آب فراوان و چشمه های جوشان و رودخانه خروشان در این شهر یاد آور همزادی توأم آب و آبادی در ایران و تلفیق معماری خاص و با شکوه با آب مظهر پاکی و زایش و زندگی است .

آنگونه که در فیروز آباد فارس و طاق بستان کرمانشاه و تخت سلیمان در آذربایجان غربی نیز دیده می شود، سنت استفاده از سنگ و ملات، ساروج و گچ طبیعی یاد آور شیوه های معماری قلعه دختر فارس و شهر تاریخی سیمره در دره شهر است .

این امر به قول دمرگان باستان شناس فرانسوی مبنایی بر ساسانی بودن این شهر است سنتی که تا سده های سوم و چهارم قرون اولیه اسلامی در دره های میانکوهی زاگرس حفظ شده است .

این شهر در دوران شکوه و عظمت خود مرکز ایالت "ماسبذان" از شهرهای مهم و آباد ایران در دوره ساسانی بوده و وجود پلهای و راه ها و محوطه ها و قلاع و سکونت گاههای باستانی در این محوطه گویای اهمیت این شهر است .

بر اساس گزارشها و آثار مکتوب از جغرافیای نویسان اسلامی و خاورشناسان، سیروان شهری مهم و معتبر بود و در عصر ساسانیان رونق بیشتری داشت و موقعیت خود را تقریباً تا قرن چهارم هجری حفظ کرده است .

بعد از حکومت آل بویه به دلیل انتقال مراکز حومتی از غرب ایران(بغداد، تیسفون، همدان) به نواحی شرق ایران اطلاعاتی در مورد سیروان و دیگر نواحی حاشیه غربی زاگرس در آثار مورخان دیده نمی شود .

شاید این انتقال پایتختها موجب شد تا اینکه حدود هزار سال سکونت تاریخی در نواحی غرب ایران خصوصاً در محدوده شهرهای باستانی سیروان و سیمره داشته باشیم .

امروزه در سکونت ویرانه های این شهر می توان کیفیت شهر سازی و ذوق معماری عصر ساسانی را مشاهده کرد .

هر چند این محوطه باستانی مورد بررسی علمی قرار نگرفته و کاوشهای باستانشناسی در آنجا صورت نپذیرفته است .

روستای فعلی سرابکلان بر روی بناهای متعدد و مختلف باقی مانده از این شهر تاریخی ساخته شده است که به بررسی مشخصات برخی از این بناها اشاره می شود .

در وسط روستا مجموعه اطاقهای به هم پیوسته ای به صورت یک تل بزرگ دیده می شود که بر فراز آن پی اطاق های منظم مربع شکل طبقات بالایی ساختمان مشخص و معلوم است.

اما طبقه یا طبقات پایین که به عنوان انبار و کاهدان مورد استفاده اهالی قرار می گرفت، هنوز سالم و پابرجا باقی مانده است .

سبک معماری بناهای سیروان با برخی آثار از جمله شهر باستانی سیمره (دره شهر) و قلعه های موجود در پشته های کبیر کوه از جمله قلعه شیخ مکان و بهرام چوبین و نیز پل چم آب برده و نزدیکی دره شهر قابل مقایسه است .

وقتی ساختمانهای باقی مانده از سیمره را اب بناهای سیروان مقایسه کنیم، می بییم که سبک بنا، نوع طاق و نوع مصالح آنها تقریباً یکی است.تمامی بناهای دره شهر (سیمره باستان) از قلوه سنگ ساییده شده ساخته شده است .

سیمره شهری با قصرها، کاروانسراها و خانه های مختلف است که خیلی از آنها هنوز بر پا هستند .

قلوه سنگهای بکار رفته در بناهای سیمره از کناره های رود سیمره و قلوه سنگ هایی که در ساختمان شهر شیروان مورد استفاده قرار گرفته از کناره های رود شیروان آورده شده است .

بیشتر گچ مورد استفاده در شهرهای شیروان و سیمره از کوه ها و تپه های اطراف که اکثراً سازنده های آنها گچی است آورده شده است .

سقف های بناهای هر دو شهر یاد شده از قلوه سنگ و ملاط گچ به صورت گنبدی در آمده و یا با طاق های هلالی ساخته شده است .

کارشناس میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط گفت: کار نقشه‌ برداری شهر تاریخی سیروان از آثار مربوط به دوره ساسانی در استان ایلام با هدف بررسی وضعیت حریم این شهر به اتمام رسیده است .

محمد جواد خانزادی اظهار داشت: تملک این شهر تاریخی از برنامه‌های آتی معاونت است .

وی افزود: همچنین تهیه نقشه باستان‌شناسی استان به روش GIS و ایجاد موزه تخصصی باستان‌شناسی شهرهای ایلام و دهلران برای آینده پیش بینی شده است .

خانزادی مطالعه سایت موزه دره شهر و اجرای فاز نخست آن را از دیگر پروژه‌های مورد نظر معاونت برشمرد که در این راستا قرار است پیمانکار و مشاور قوی برای واگذاری این پروژه شناسایی شود .

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: ساخت مخزن امن اموال فرهنگی تاریخی، بهره برداری از دو قلعه تکمیل شده استان (قلعه کنجانچم، قلعه میرغلام هاشمی) از دیگر برنامه‌های معاونت است .

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی ایلام یادآور شد: افتتاح مرکز زبان و گویش استان و انجام پژوهش های زبان شناسی را در برنامه داریم .