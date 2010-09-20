برای یک دوره سخت اقتصادی آماده شویم/ طرح هدفمندی لازم الاجرا است

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: هدفمند کردن یارانه ها طرحی است که برای کشور لازم الاجرا است و هر چه زودتر باید این جراحی بر روی اقتصاد کشور انجام شود، مخالفت ها در جریان تصویب این طرح نیز با اصل هدفمند کردن یارانه ها نبود بلکه به نحوه اجرای آن مربوط می شد.

وی با اشاره به متفق القول بودن تمامی صاحبنظران درباره لزوم هدفمند کردن یارانه ها گفت: همه اذعان دارند که اجرای این قانون از اتلاف منابع جلوگیری کرده و موجب صرفه جویی عمومی در کشور می شود.



نماینده مردم کاشمر درعین حال تصریح کرد: همه مخالفان آن نیز به این مهم اعتقاد داشتند ولی از نحوه اجرای آن توسط دولت نگران بودند.

خباز درباره تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید رئیس جمهور بر اینکه " از همان روز اول اجرای طرح زندگی مردم بهبود خواهد یافت" گفت: برخلاف باغ سبزی که از سوی برخی مبنی بر ریشه کن شدن فقر در کشور نشان داده می شود باید گفت که این گونه نبوده و مردم باید خود را برای یک دوره سخت آماده کنند.

وی با تاکید براینکه امروز این امر به قانون تبدیل شده و همه باید همدیگر را برای اجرای بهتر آن یاری کنیم افزود: بدیهی است که هر جراحی یک دوره نقاهت دارد و جامعه ایرانی هم از بابت این جراحی باید یک دوره نقاهت را تحمل کند.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای هدفمند سازی یارانه ها از نیمه دوم سال گفت: اگر دولت از ابتدای سال این قانون را اجرا می کرد بالطبع برای مردم و خود دولت این کار آسانتر بود و الان باری را که طی 12 ماه باید جابجا می شد، دولت باید 6 ماهه از زمین بردارد.

وی درعین حال افزود: البته باز توزیع یارانه ها میان مردم نیزبه همین نسبت افزایش می یابد ولی نمی توان از افزایش یک باره قیمت ها به این دلیل غفلت کرد.

خباز نظارت مجلس بر روند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از طریق نظارت متداول را عنوان کرد و گفت: مجلس در این زمینه باید همچون دو چشم تیز بین عمل کرده و اگر نیاز بود بدون رودربایستی نسبت به اصلاح امور اقدام کند.