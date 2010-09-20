اکران فیلم در سینمای فردوسی بیرجند امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر شامگاه پنجشنبه در نشست واحد سینمایی ارشاد استان اظهار داشت: با توجه به درجه ‌بندی فیلمهایی در سینما فردوسی اکران می ‌شود که به دلیل به روز نبودن زیاد مورد اقبال عموم نیست.

وی اظهار داشت: سینما فردوسی بیرجند در صورت اعلام آمادگی مالک آن بازسازی، مرمت و نوسازی می ‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: در خراسان جنوبی چهار سینمای فعال وجود دارد که از این تعداد در فردوس و قاین هر کدام یکی و در شهر بیرجند دو سینما فعالیت می‌ کنند.

مطهری ‌فر اظهار داشت: سینما بهمن بیرجند وابسته به حوزه هنری است که در سالهای گذشته بازسازی شد وهم اکنون دوستداران سینما از آن استقبال خوبی می ‌کنند.

وی مالک اصلی سینما فردوسی را بسیج دانست و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از بسیج خواسته تا این سینما را با همکاری یکدیگر بازسازی و نوسازی کنند که در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد هم اعلام آمادگی کرده تا در این زمینه تفاهمنامه‌ ای با بسیج منعقد کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت اعلام آمادگی بسیج برای بازسازی و نوسازی سینما فردوسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌ تواند 50 درصد هزینه ‌ها را تقبل کند و بقیه هزینه‌ ها هم باید توسط بسیج تأمین شود.

مطهری ‌فر گفت: با توجه به فضای خوب سینما فردوسی می ‌توان در آن دو طبقه سینمایی مجزا ایجاد کرد که از طبقه پایین هم استفاده‌های دیگری داشت اما هنوز با مالک آن در این زمینه به نتیجه درستی نرسیده‌ایم.