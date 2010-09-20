تکمیل درمانگاه مجموعه آزادی تا سقف 60 میلیون تومان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی به عنوان تنها مرکز پزشکی ورزشی این مجموعه پس از یک سال و نیم تعطیلی و البته انجام اقدامات تکمیلی به صورت رسمی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
برای تکمیل و تجهیز اولیه درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی 30 میلیون تومان هزینه شد اما فدراسیون پزشکی ورزشی قصد دارد این مرکز پزشکی ورزشی را تا سقف 60 میلیون تومان کاملتر کند.
لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: برای درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی و تجهیز کامل آن 60 میلیون تومان بودجه در نظر گرفتهایم که فعلا نیمی از آن هزینه شده است. به مرور از بودجه باقی مانده برای کاملتر کردن درمانگاه استفاده میکنیم تا بتواند خدمات بهتری به ورزشکاران ارائه دهد.
مرکز پزشکی مجموعه ورزشی آزادی از سال 1352 یعنی از بدو تاسیس این مجموعه در فضایی با متراژ 400 متر و به عنوان درمانگاه افتتاح و از همان زمان فعالیت خود را آغاز کرد.
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