تکمیل درمانگاه مجموعه آزادی تا سقف 60 میلیون تومان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی به عنوان تنها مرکز پزشکی ورزشی این مجموعه پس از یک سال و نیم تعطیلی و البته انجام اقدامات تکمیلی به صورت رسمی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

برای تکمیل و تجهیز اولیه درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی 30 میلیون تومان هزینه شد اما فدراسیون پزشکی ورزشی قصد دارد این مرکز پزشکی ورزشی را تا سقف 60 میلیون تومان کاملتر کند.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: برای درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی و تجهیز کامل آن 60 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته‎ایم که فعلا نیمی از آن هزینه شده است. به مرور از بودجه باقی مانده برای کاملتر کردن درمانگاه استفاده می‌کنیم تا بتواند خدمات بهتری به ورزشکاران ارائه دهد.

مرکز پزشکی مجموعه ورزشی آزادی از سال 1352 یعنی از بدو تاسیس این مجموعه در فضایی با متراژ 400 متر و به عنوان درمانگاه افتتاح و از همان زمان فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز پزشکی که به صورت شبانه روزی به ورزشکاران اردوهای تیم‏های ملی مختلف و تحت پوشش، خدمات درمانی، اورژانسی و توانبخشی ارائه می‏کند طی چند سال اخیر تحت نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی در مجاورت زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی فعالیت‌های خدماتی خود را دنبال کرد تا اینکه یک سال و نیم پیش به خاطر تغییرات مدیرتی در مجموعه ورزشی آزادی تعطیل شد.

البته همزمان با معرفی لطفعلی پورکاظمی به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته در زمان سرپرستی علی جزایری دوباره فعالیت‏های خود را از سرگرفت اما طی دو ماه اخیر مورد تجهیز و بازسازی قرار گرفت تا به صورت رسمی افتتاح شود.