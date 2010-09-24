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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احمدزاده و پیکان نیاز به تقویت دارند

احمدزاده و پیکان نیاز به تقویت دارند

عضو هیئت مدیره باشگاه پیکان گفت: برای موفقیت در ادامه مسابقات لیگ برتر کادرفنی و بازیکنان تیم پیکان نیاز به تقویت دارند.

کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: به نظرم در این مقطع نباید محمد احمدزاده را عوض کرد زیرا تیم را خودش بسته و از شرایط تیم آگاه است و باید شرایط لازم را برای موفقیت تیم فراهم کرد.

وی در خصوص اینکه شرایط لازم از دیدگاه شما چیست، افزود: پیکان در حال حاضر می‌تواند چند بازیکن جدید به خدمت بگیرد که این بازیکنان می‌توانند مشکلات موجود را برطرف کنند، ضمن اینکه به جای تغییر کادرفنی بهتر است آن را تقویت کرد.

صاحب پناه در پایان گفت: وضعیت تیم اصلا بحرانی نیست زیرا با رفع نقاط ضعف و موفقیت در چند دیدار آینده، پیکان می‌تواند به جمع تیم‌های میانی جدول صعود کند. ضمن اینکه من به آینده تیم بسیار امیدوار هستم.

تیم فوتبال پیکان قزوین در پایان هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر با کسب 2 پیروزی، یک تساوی، 6 باخت، 10 زده و 20 خورده در رده هفدهم قرار گرفته است.

کد مطلب 1154695

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