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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

زنجانی ها یک میلیارد و 116 میلیون ریال به مردم پاکستان کمک کردند

زنجانی ها یک میلیارد و 116 میلیون ریال به مردم پاکستان کمک کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: کمک های مردم نیکوکار استان به مردم سیل زده پاکستان تاکنون به بیش از یک میلیارد و 116 میلیون ریال رسیده است.

محمد پور جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: با توجه به نامگذاری روز 25 شهریور به نام روز همبستگی با مردم مسلمان پاکستان  کمیته امداد امام (ره) استان زنجان، نسبت به استقرار 40 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف در سطح استان برای جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم اقدام کرد.
 
وی با بیان اینکه جمع آوری کمک های مردمی همچنان ادامه دارد ادامه داد:  پایگاه های این نهاد نیروی مقاومت بسیج و جمعیت هلال احمر همچنان آماده دریافت مشارکت های مردمی است.
 
پور جعفری با تأکید برلزوم دستگیری از نیازمندان و اقشار آسیب دیده جامعه افزود:: کمیته امداد امام خمینی(ره) بنا بر وظیفه حمایتی خود جهت حمایت از اقشار و ملت های آسیب دیده در موقعیت های مختلف از جمله به هنگام بروز بلایای طبیعی، اقدام به جمع آوری مردم مسلمان و سیل زده پاکستان کرده است.
 
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به روحیه مشارکت و نوع دوستی مردم مسلمان ایران افزود: از زمان آغاز جمع آوری کمک های مردمی توسط کمیته امداد امام جهت یاری رسانی به مردم سیل زده پاکستان، مردم خیر و نیکوکار استان زنجان مشارکت قابل توجهی را دراین زمینه داشته اند.
 

 
کد مطلب 1154704

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