آزادراه تهران - پردیس اواخر پاییز به بهره برداری می رسد

محمود مصلحی شاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس پیرامون آزادراه تهران - پردیس اظهار داشت: در حال حاضر تونل چهارم زوجی رفت و برگشت آزادراه تهران - پردیس مراحل آسفالت ریزی خود را گذرانده است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این، سامانه های روشنایی یکی از تونلهای طول مسیر تکمیل و کارکرد مذکور در دیگر تونل این آزادراه نیز مراحل پایانی خود را می گذراند اما نصب تهویه هوا کمی به درازا خواهد انجامید.

وی راه اندازی آزادراه یاد شده را منوط به تکمیل پل ورودی بومهن دانست و افزود: در روزهای اخیر پروژه آزاد راه تهران - پردیس معطل اتمام پل ابتدایی ورودی شهر بومهن است تا پس از اتمام این طرح در دو ماه آینده علاوه بر مسیر رفت، راه مواصلاتی برگشت نیز به بهره برداری برسد.

آزادراه تهران - پردیس که در همان روزهای ابتدایی افتتاح به دلیل مشکلاتی متعدد و ایراد فنی در برخی مناطق طول مسیر، مسدود شده بود بارها وعده مسئولان را در خصوص بازافتتاح به خود دید که با این وعده آخر به قول فوتبال نویسان یک هتریک(سه گانه) در وعده های مسئولان رخ خواهد داد.

مصلحی شاد در تشریح دلایل عدم تحقق وعده مسئولان در خصوص باز افتتاح این آزادراه عنوان کرد: خوشبختانه پروژه مذکور طی 15 تا 16 نشست کارگاهی به همان مراحل وعده داده شده در دو مقطع زمانی خرداد ماه و هفته دولت رسید.

بخشدار مرکزی تهران ادامه داد: اما تاخیر ایجاد شده به دلیل اصرار مسئولان برای رفاه حال شهروندان بومهن بود تا ورودی و خروجی آزادراه تهران - پردیس از این شهر نیز صورت پذیرد که بدین ترتیب آزاد راه فوق از تهران به بومهن ختم خواهد شد.

این مسئول از تلاش بی وقفه کارکنان شرکت پیمانکار طرح پل بومهن خبر داد و گفت: در حال حاضر مسئولان و کارکنان شرکت پیمانکار مجری طرح پل بومهن با سرعت مناسبی به کار خود ادامه می دهند تا در نهایت این پروژه را به مرحله آسفالت ریزی برسانند.

وی با اشاره به زمان افتتاح آزاد راه تهران - پردیس گفت: با طی روند کنونی و بر اساس پیش بینی های کارشناسی انجام شده هر دو مسیر رفت و برگشت آزادراه تهران - پردیس تا پایان سه ماهه پاییز قابل بهره برداری خواهد بود.

مصلحی شاد پیرامون امکاناتی که در آزادراه تهران - پردیس ایجاد خواهد شد نیز اظهار داشت: در طول مسیر آزادراه یاد شده امکاناتی نظیر استقرار پلیس راه و مرکز راهداری نیز در نظر گرفته شده است.

بخشدار مرکزی تهران از آزمون موفق آزادراه تهران - پردیس در ایام تعطیلات عید سعید فطر خبر داد و خاطرنشان کرد: مسیر آزدراه تهران - پردیس در مقطع زمانی پایان تعطیلات عید سعید فطر به صورت آزمایشی بازگشایی شد.

این مسئول بیان داشت: در این طرح که حضور گسترده مسئولان بخشداری مرکزی تهران، اداره راه، نیروی انتظامی و پلیس راه را به همراه داشت بدون کوچکترین حادثه و بار ترافیکی بارز، آزمون موفقی را سپری کرد.