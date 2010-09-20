صنعت فارس به دو هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد

علی شهپری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به نیاز صنعت به تسهیلات بانکی افزود: استان فارس در جهت صنعتی شدن مسیر مناسبی را در حال پیمودن است که در این راه اگر علاوه بر آورده سرمایه گذاران، پرداخت تسهیلات بانکی نیز سرعت گیرد تمامی طرح های نیمه کاره فارس تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: برخی از پروژه های بزرگ صنعتی به مرحله ای از ساخت رسیده اند که باید تسهیلات بانکی به آنها تزریق شود که در صورت پرداخت به موقع، این طرح ها تا پایان سال جاری قابل بهره برداری است.

مکانیابی فولاد فسا انجام شد

رئیس سازمان صنایع و معادن فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن یکی دیگر از مصوبات سفر دور سوم هئیت دولت به فارس گفت: پروژه فولاد شهرستان فسا یکی از مصوبات مهم سفر سوم هئیت دولت به استان فارس بود که روز گذشته (یکشنبه) با حضور سرمایه گذار بحث مکانیابی این طرح انجام شده است.

شهپری با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت کارخانه فولاد فسا به زودی آغاز خواهد شد، گفت: تمامی امکانات ازجمله آب، برق، گاز و زمین مناسب از جانب دستگاه های مربوطه در اختیار سرمایه گذار قرار داده شده به همین دلیل عملیات ساخت این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

وی در خصوص میزان سرمایه گذاری در این پروژه گفت: پروژه مذکور با سرمایه گذاری 450 میلیارد تومان کار خود را آغاز خواهد کرد.